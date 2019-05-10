В Украину вернули более 3 млн долларов "денег Януковича"

Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Украина взыскала средства из кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала с кипрских компаний в пользу Украины более 3 млн долларов по делу об спецконфискациях "денег Януковича". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Как сообщается, 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствам в сумме 55 млн гривен и 1 млн долларов.

"Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу государства Украины из кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые связаны с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными 55 млн гривен и 1 млн долларов", - сообщает заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

Как сообщало РБК-Украина, Краматорский суд Донецкой области 28 марта 2017 года принял решение о конфискации в 10 компаний нерезидентов около 1,5 млрд долларов. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению. В тот же день эти средства были перечислены со счетов этих компаний в "Ощадбанке" на счета Государственного казначейства.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд гривен окружения Януковича засекретили в интересах следствия.