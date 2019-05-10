Почти все судьи Окружного админсуда Киева не пришли на оценивание

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сразу 34 судьи предоставили справки о болезни

Сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание из-за болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Соответствующую информацию сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ).

"7 судей пришли, 34 - нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни", - заявили в комиссии.

В ведомстве пояснили, что ВККСУ не вправе опровергать или проверять медицинские справки.

"Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - отметил член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

Он добавил, что судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Напомним, ранее глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк обвинил президента Украины Петра Порошенко в давлении на судебную власть после его заявления по ПриватБанку. Вовк назвал неправомерным заявление Порошенко о необходимости ускорить квалификационную оценку судей и поручение СБУ и ГПУ открыть дела против судей, которые вынесли решение о незаконности национализации банка.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко на заседании СНБО обратился к СБУ и к генпрокурору с просьбой открыть уголовное дело за решение о незаконности национализации ПриватБанка. Он также призвал ВККСУ ускорить оценивание судей для перезапуска Окружного админсуда.

18 апреля данный суд признал незаконной национализацию ПриватБанка. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.