ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В суд поступил иск о запрете подписывать и публиковать "языковой закон"

Новости » Общество    10.05.2019 - 16:35
В суд поступил иск о запрете подписывать и публиковать "языковой закон"
Фото: спикер Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска

В Окружной административный суд города Киева поступило заявление к спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать "языковой закон" ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"). Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сообщила пресс-служба.

В частности, истец просит суд в порядке обеспечения административного иска, запретить Парубию  и любому из отдельных народных депутатов и работников Аппарата ВРУ совершать любые действия, направленные на подписание соответствующего закона, направление его на подпись президенту и дальнейшее официальное опубликование закона.

Судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что подпишет "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" следующего пленарного вторника, 14 мая.

В четверг, 25 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.

Суд лишил Луценко слова на согласительном совете Рады Коломойский спрогнозировал состав коалиции в Раде после выборов
Новости Украины Андрей ПарубийВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь