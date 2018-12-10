Итоги дня: 10 декабря

Пограничники отказали иерарху УПЦ Московского патриархата в выезде из ОРДО

Фото: митрополит Иларион (wikipedia.org)

Украинские пограничники не пропустили с оккупированного Донбасса митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (УПЦ Московского патриархата).

Митрополиту отказали в пересечении линии разграничения на КПВВ "Новотроицкое". Также сообщается, что Иларион направлялся из Донецка в монастырь в Волновахском районе. По информации Донецкой епархии, иерарху отказали во въезде из-за аннулирования электронного пропуска в базе Службы безопасности Украины.



Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%. А вот на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения, устанавливается нулевая ставка акцизного налога.

Кроме того, с 1 июля усовершенствуют электронную систему контроля за оборотом топлива, что позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо.

Facebook запретил публиковать любую информацию сексуального характера

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Соцсеть Facebook меняет свою политику и усиливает модерацию контента, содержащего сексуальный характер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление команды Facebook.

В частности, команда отмечает, что в разделе 8 Стандартов сообщества соцсети предусмотрено, что люди могут использовать Facebook для обсуждения вопроса сексуального насилия или эксплуатации и привлечения внимания к этой проблеме.

"Мы понимаем важность этой проблемы и хотим позволить такие обсуждения. Однако мы не терпим контент, который поощряет и координирует сексуальные встречи между взрослыми или способствует им. Мы также ограничиваем лексику откровенно сексуального характера, которая может привести к домогательствам. Поскольку некоторые аудитории в нашем мировом сообществе могут быть чувствительными к такого типа контенту, это может помешать людям общаться со своими друзьями и сообществом", - говорится в заявлении.

В Киеве в ближайшие дни ожидаются метели и до 18 сантиметров снега

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Киеве 12-13 декабря 2018 года ожидаются метели и до 18 см снега. Синоптики предупреждают о сильном снеге, метелях, порывах ветра и гололедице.

Осложнения погодных условий могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах (2 уровень угрозы "желтый").

Стрельба возле общежития КПИ: стали известны детали (видео)

Скриншот: YouTube / Informator.ua

В Киеве вследствие драки со стрельбой возле общежития на территории Киевского политехнического института на улице Борщаговской двое парней получили серьезные рассечения, а девушку задули перцем. Как сообщает "Информатор" со ссылкой на друзей пострадавших, конфликт произошел с незнакомцами, которые пытались насильно посадить одну из девушек в машину. За нее вступились друзья, после чего началась драка и прозвучали выстрелы.

Отмечается, что после этого неизвестные скрылись на автомобиле. На месте происшествия полиция изъяла гильзы и установила всех участников драки.