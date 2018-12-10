Итоги дня: 10 декабря

Фото: митрополит Иларион (wikipedia.org)
Украинские пограничники не пропустили с оккупированного Донбасса митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (УПЦ Московского патриархата).
Митрополиту отказали в пересечении линии разграничения на КПВВ "Новотроицкое". Также сообщается, что Иларион направлялся из Донецка в монастырь в Волновахском районе. По информации Донецкой епархии, иерарху отказали во въезде из-за аннулирования электронного пропуска в базе Службы безопасности Украины.
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".
Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%. А вот на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения, устанавливается нулевая ставка акцизного налога.
Кроме того, с 1 июля усовершенствуют электронную систему контроля за оборотом топлива, что позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо.
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)
Соцсеть Facebook меняет свою политику и усиливает модерацию контента, содержащего сексуальный характер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление команды Facebook.
В частности, команда отмечает, что в разделе 8 Стандартов сообщества соцсети предусмотрено, что люди могут использовать Facebook для обсуждения вопроса сексуального насилия или эксплуатации и привлечения внимания к этой проблеме.
"Мы понимаем важность этой проблемы и хотим позволить такие обсуждения. Однако мы не терпим контент, который поощряет и координирует сексуальные встречи между взрослыми или способствует им. Мы также ограничиваем лексику откровенно сексуального характера, которая может привести к домогательствам. Поскольку некоторые аудитории в нашем мировом сообществе могут быть чувствительными к такого типа контенту, это может помешать людям общаться со своими друзьями и сообществом", - говорится в заявлении.
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
В Киеве 12-13 декабря 2018 года ожидаются метели и до 18 см снега. Синоптики предупреждают о сильном снеге, метелях, порывах ветра и гололедице.
Осложнения погодных условий могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах (2 уровень угрозы "желтый").
Скриншот: YouTube / Informator.ua
В Киеве вследствие драки со стрельбой возле общежития на территории Киевского политехнического института на улице Борщаговской двое парней получили серьезные рассечения, а девушку задули перцем. Как сообщает "Информатор" со ссылкой на друзей пострадавших, конфликт произошел с незнакомцами, которые пытались насильно посадить одну из девушек в машину. За нее вступились друзья, после чего началась драка и прозвучали выстрелы.
Отмечается, что после этого неизвестные скрылись на автомобиле. На месте происшествия полиция изъяла гильзы и установила всех участников драки.