Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Согласно закону, акциз на сигареты возрастет на 9% июля

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Верховной рады.

Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%. А вот на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения, устанавливается нулевая ставка акцизного налога.

Кроме того, с 1 июля усовершенствуют электронную систему контроля за оборотом топлива, что позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо.

Ставка налога на выброс двуокиси углерода с 1 января 2019 года вырастет с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну. Согласно закону, будут увеличены ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2%: с 29%/14% до 31%/16% (в зависимости от глубины залегания) и железной руды на 0,8% - с 8 до 8,8%.

Подчеркнем также, что закон предусматривает налогообложение налогом на добавленную стоимость заграничных посылок стоимостью от 150 евро в течение первого полугодия и от 100 евро - с 1 июля.

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