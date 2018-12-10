Підсумки дня: 10 грудня

Прикордонники відмовили ієрарху УПЦ Московського патріархату у виїзді з ОРДО

Фото: митрополит Іларіон (wikipedia.org)

Українські прикордонники не пропустили з окупованого Донбасу митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона (УПЦ Московського патріархату).

Митрополиту відмовили у перетині лінії розмежування на КПВВ "Новотроїцьке". Також повідомляється, що Іларіон прямував з Донецька в монастир у Волноваському районі. За інформацією Донецької єпархії, ієрарху відмовили у в'їзді через анулювання електронного пропуску в базі Служби безпеки України.

Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Законом збільшуються з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%. А ось на спирт етиловий, що використовується для виробництва харчового оцту, парфюмерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення, встановлюється нульова ставка акцизного податку.

Крім того, з 1 липня вдосконалять електронну систему контролю за обігом палива, що дозволить збільшити надходження акцизного податку на паливо.

Facebook заборонив публікувати будь-яку інформацію сексуального характеру



Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Соцмережа Facebook змінює свою політику та посилює модерацію контенту, що містить сексуальний характер. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву команди Facebook.

Зокрема, команда зазначає, що у розділі 8 Стандартів спільноти соцмережі передбачено, що люди можуть використовувати Facebook для обговорення питання сексуального насильства чи експлуатації та привернення уваги до нього.

"Ми розуміємо важливість цієї проблеми та хочемо дозволити такі обговорення. Однак ми не терпимо вміст, який заохочує та координує сексуальні зустрічі між дорослими або сприяє їм. Ми також обмежуємо лексику відверто сексуального характеру, яка може призвести до домагань. Оскільки деякі аудиторії в нашій світовій спільноті можуть бути чутливими до такого типу вмісту, це може перешкоджати людям спілкуватися зі своїми друзями та ширшою спільнотою", - йдеться у заяві.

У Києві у найближчі дні очікуються хуртовини та до 18 сантиметрів снігу

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Києві 12-13 грудня 2018 року очікуються хуртовини та до 18 см снігу. Синоптики попереджають про сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледицю.

Ускладнення погодних умов можуть призвести до часткового порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях (2 рівень загрози "жовтий").

Стрілянина біля гуртожитку КПІ: стали відомі деталі (відео)

Скріншот: YouTube / Informator.ua

В Києві внаслідок бійки зі стріляниною біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту на вулиці Борщагівській двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчину задули перцем. Як повідомляє "Інформатор" із посиланням на друзів постраждалих, конфлікт стався з незнайомцями, які намагалися насильно посадити одну з дівчат у машину. За неї заступилися друзі, після чого почалася бійка і пролунали постріли.

Зазначається, що після цього невідомі зникли на автомобілі. На місці події поліція вилучила гільзи і встановила всіх учасників бійки.