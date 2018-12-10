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В Киеве возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 12:17
В Киеве возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате конфликта пострадали два человека

В Киеве на улице Борщаговской вследствие драки со стрельбой постражали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как сообщили правоохранители, около общежития на территории Киевского политехнического института (КПИ) возник спор между двумя компаниями. Сначала между ними возникла словесная перепалка, затем началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников конфликта несколько раз выстрелил вверх.

"В результате драки пострадали два человека, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места сотрудники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлены все участники конфликта, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева, 6 декабря 2018 года, произошла перестрелка возле супермаркета на ул. Сурикова. Как сообщали правоохранители, неизвестные обстреляли машину, выбили окна, забрали сумку с деньгами и скрылись.

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