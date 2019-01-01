Итоги дня: 1 января

Зеленский заявил, что идет в президенты

Фото: Владимир Зеленский (кадр из сериала "Слуга народа")

Руководитель студии "Квартал 95", артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины на выборах президента в 2019 году. О своем намерении участвовать в выборах он заявил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" за минуту до Нового года.

Напомним, несколько дней назад украинский актер и комик Владимир Зеленский заявил, что думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны в 2019 году. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Тогда Зеленский заявил, что он еще не принял окончательное решение и советуется по этому поводу со своими родными.

Сеть неоднозначно отреагировала на заявление Зеленского

В Украине выросли тарифы на отопление и горячую воду

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новые тарифы отопление и горячую воду вступили в силу с 1 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). НКРЭКУ утвердила новые тарифы 10-11 декабря 2018 года. Решения были оперативно опубликованы в газете "Урядовый курьер" 11 декабря

Во время заседания комиссии глава регулятора Оксана Кривенко подчеркнула, что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.

В Николаевской области в ДТП погибли 8 человек

Фото: ДТП в Николаевской области (mk.npu.gov.ua)

Сегодня, 1 января 2019, в Николаевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое травмированы. Как сообщается, около 11:00 вблизи населенного пункта Казанка столкнулись Opel Astra и Mazda-6. В результате столкновения водитель автомобиля Mazda погиб на месте, пассажирка с многочисленными травмами была госпитализирована.

Отмечается, что во время столкновения в салоне Opel находилась семья с детьми. Водитель и шестеро пассажиров автомобиля: трое взрослых и трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец погибли. Пострадавшую 8-летнюю девочку в бессознательном состоянии доставили в больницу.

В Германии водитель совершил серию наездов на пешеходов

Фото: место происшетсвия в Боттропе (twitter.com/Daily_Star)

На западе Германии в городе Боттроп водитель легкового автомобиля совершил несколько наездов на пешеходов. Правоохранители считают, что это была целенаправленная атака, которая может быть связана с ксенофобскими настроениями водителя. Также прокуратура имеет "предварительные данные о психическом заболевании" водителя.

В полиции рассказали, что 50-летний водитель направил свой автомобиль Мерседес на пешехода около центра Ботропа, но прохожий смог спастись. После этого водитель повторил попытку наезда в районе площади Берлинер платц. Он совершил наезд на группу из минимум четырех пешеходов, среди которых были граждане Афганистана и Сирии. Несколько человек получили тяжелые травмы.

После инцидента мужчина попытался скрыться с места происшествия. Потом он также попытался сбить людей, которые стояли на автобусной остановке. Полиция задержала водителя до предъявления обвинений.

В России обрушился пешеходный мост с людьми

В России в московском парке Горького в новогоднюю ночь над ледовым катком обрушился пешеходный мост с людьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По предварительной информации травмы получили десять человек. Семеро госпитализированы, трое из потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

В мэрии Москвы вскоре после происшествия опубликовали сообщение, в котором говорилось, что тяжело пострадавших нет, а за медицинской помощью обратились 13 человек.

Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине в среду, 2 января, ожидается резкое ухудшение погодных условий - прогнозируются осадки в виде снегопадов и мокрого снега, а также сильный штормовой ветер и метели. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

Отмечается, что на территорию страны движется циклон с атмосферными фронтами. Жителям западных регионов стоит готовиться к мокрому снегу с дождем. Также синоптик указала, что ветер усилится до штормовых значений. Ожидаются метели. В южных областях серьезные осадки не ожидаются. В восточных регионах снегопады начнутся во второй половине дня в среду.