В России обрушился пешеходный мост с людьми

Фото: в Москве обрушился мост (Эхо Москвы/Twitter)

Упал пешеходный мост в Москве в парке Горького

В России в московском парке Горького в новогоднюю ночь над ледовым катком обрушился пешеходный мост с людьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По предварительной информации травмы получили десять человек. Семеро госпитализированы, трое из потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

В мэрии Москвы вскоре после происшествия опубликовали сообщение, в котором говорилось, что тяжело пострадавших нет, а за медицинской помощью обратились 13 человек.

"В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь", - сказали в мэрии.

Напомним, 31 декабря 2018 в Магнитогорске (Россия) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Вследствие этого погибли семь человек.