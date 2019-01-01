Підсумки дня: 1 січня

Зеленський заявив, що йде у президенти

Фото: Володимир Зеленський (кадр із серіалу "Слуга народу")

Керівник студії "Квартал 95", артист Володимир Зеленський оголосив про висунення своєї кандидатури на посаду президента України на виборах президента в 2019 році. Про свій намір брати участь у виборах він заявив під час святкового "Вечірнього кварталу" на каналі "1+1" за хвилину до Нового року.

Нагадаємо, кілька днів тому український актор і комік Володимир Зеленський заявив, що думає про висунення своєї кандидатури на вибори президента країни в 2019 році. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Тоді Зеленський заявив, що він ще не прийняв остаточне рішення і радиться з цього приводу зі своїми рідними.

Мережа неоднозначно відреагувала на заяву Зеленського

В Україні зросли тарифи на опалення і гарячу воду

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нові тарифи на опалення і гарячу воду вступили в силу з 1 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). НКРЕКП затвердила нові тарифи 10-11 грудня 2018 року. Рішення були оперативно оприлюднені в газеті "Урядовий кур’єр".

Під час засідання комісії голова регулятора Оксана Кривенко підкреслила, що підвищення тарифів пов'язане з рішенням уряду про підвищення тарифів на газ, оскільки газ в середньому по Україні займає 76% в ціні виробництва теплової енергії.

У Миколаївській області в ДТП загинули 8 людей

Фото: ДТП у Миколаївській області (mk.npu.gov.ua)

Сьогодні, 1 січня 2019, у Миколаївській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані. Як повідомляється, близько 11:00 поблизу населеного пункту Казанка зіткнулися Opel та Mazda. Внаслідок зіткнення водій автомобіля Mazda загинув на місці, пасажирка з чисельними травмами була госпіталізована.

Зазначається, що під час зіткнення в салоні Opel перебувала родина з дітьми. Водій та шестеро пасажирів автомобіля: троє дорослих та троє дітей п’яти, 13-ти років і семимісячне немовля загинули. Постраждалу 8-річну дівчинку в непритомному стані доставили до лікарні.

У Німеччині водій скоїв серію наїздів на пішоходів

Фото: місце проісшетсвія в Боттропе (twitter.com/Daily_Star)

Поліція Мюнстера повідомила, що на заході Німеччини в місті Боттроп водій легкового автомобіля здійснив кілька наїздів на пішоходів. Правоохоронці вважають, що це була цілеспрямована атака, яка може бути пов'язана з ксенофобськими настроями водія. Також прокуратура має "попередні дані про психічне захворювання" водія.

У поліції розповіли, що 50-річний водій спрямував свій автомобіль Мерседес на пішохода біля центру Ботропа, але перехожий зміг врятуватися. Після цього водій повторив спробу наїзду в районі площі Берлінер платц. Він скоїв наїзд на групу з мінімум чотирьох пішоходів, серед яких були громадяни Афганістану та Сирії. Кілька людей отримали важкі травми.

Після інциденту чоловік спробував втекти з місця події. Потім він також спробував збити людей, які стояли на автобусній зупинці. Поліція затримала водія до пред'явлення звинувачень.

У Росії обвалився пішохідний міст з людьми

Фото: у Москві обрушився міст (Эхо Москвы/Twitter)

У Росії в московському парку Горького в новорічну ніч над льодовим катком обвалився пішохідний міст з людьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За попередньою інформацією, травми отримали десять осіб. Семеро госпіталізовані, троє з потерпілих перебувають у важкому стані.

У мерії Москви незабаром після події оприлюднили повідомлення, в якому говорилося, що важко постраждалих немає, а за медичною допомогою звернулися 13 осіб.

Українців попередили про погіршення погоди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні у середу, 2 січня, очікується різке погіршення погодних умов - прогнозуються опади у вигляді снігопадів та мокрого снігу, а також сильний штормовий вітер та хуртовини. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко

Зазначається, що на територію країни рухається циклон із атмосферними фронтами. Жителям західних регіонів варто готуватися до мокрого снігу з дощем. Також синоптик вказала, що вітер посилиться до штормових значень. Очікуються хуртовини. У південних областях серйозні опади не очікуються. У східних регіонах снігопади почнуться у другій половині дня у середу.