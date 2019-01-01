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В Германии водитель совершил серию наездов на пешеходов

Новости » Происшествия    01.01.2019 - 18:10
В Германии водитель совершил серию наездов на пешеходов
Фото: место происшетсвия в Боттропе (twitter.com/Daily_Star)

В полиции подозревают, что атака связана с ксенофобией

Полиция Мюнстера сообщила, что на западе Германии в городе Боттроп водитель легкового автомобиля совершил несколько наездов на пешеходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Правоохранители отметили, что они считают, что это была целенаправленная атака, которая может быть связана с ксенофобскими настроениями водителя. Также прокуратура имеет "предварительные данные о психическом заболевании" водителя.

В полиции рассказали, что 50-летний водитель направил свой автомобиль Мерседес на пешехода около центра Ботропа, но прохожий смог спастись. После этого водитель повторил попытку наезда в районе площади Берлинер платц. Он совершил наезд на группу из минимум четырех пешеходов, среди которых были граждане Афганистана и Сирии. Правоохранители заявили, что несколько человек получили тяжелые травмы.

После инцидента мужчина попытался скрыться с места происшествия. После он также попытался сбить людей, которые стояли на автобусной остановке.

Полиция задержала мужчину до предъявления обвинений.

Напомним, в британском Ливерпуле автомобиль въехал в толпу. Автомобиль въехал в группу пешеходов, переходивших улицу, в результате чего два человека получили ранения. 

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