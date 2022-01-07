Выставка CES 2022 в Лас-Вегасе: главные премьеры самого необычного автосалона в мире

В Лас-Вегасе с 5 по 8 января проходит очередная выставка потребительской электроники CES. Формально, она не является автосалоном, однако в последние годы здесь все чаще презентуют свои перспективные новинки ведущие автопроизводители мира. А заодно и технологические гиганты, которые намереваются в будущем выйти на автомобильный рынок.

Вот и в этот раз среди участников были Mercedes-Benz, BMW и Chevrolet. А компании Sony и LG заявили о готовности взяться за выпуск электромобилей. О главных автомобильных премьера выставки CES 2022 читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Mercedes-Benz Vision EQXX

Mercedes подготовил к выставке революционный электрический концепт-кар Vision EQXX с запасом хода на одной зарядке 1000 км. При этом такая дальнобойность достигнута не с помощью увеличения емкости тяговой батареи, а за счет оптимизации всей конструкции машины.

В компании коцепт нзывают "самым эффективным Mercedes в истории", и в этом есть доля истины.Ведь коэффициент аэродинамического сопротивления Cd составляет всего 0,17, а снаряженная масса максимально снижена за счет применения современных высокопрочных и легких материалов. Итог - всего 1750 кг.

На снижение массы работает и тяговая батарея. Она имеет емкость 100 кВт•ч, как и у серийного седана EQS 450+, но при этом вполовину компактнее и на 30% легче. Поэтому разработчикам удалось добиться среднего раскхода 10 кВт•ч на 100 км пробега - отсюда и 1000-километровая дальнобойность. О других особенностях Mercedes-Benz Vision EQXX читайте в нашем отдельном материале.

BMW iX M60

Подготовленный к выставке CES 2022 электрический кроссовер BMW iX M60 - это первый серийный электромобиль М-подразделения баварской марки, специализируюшего на выпуске "заряженных" машин. В серию новинка пойдет уже в этом году.

Характеристики iX M60 впечатляют: в специальном режиме Sport двухомоторная силовая установка обладет отдачей 619 л.с. и 1100 Нм, а разгон до 100 км/ч составляет всего 3,8 секунды. Тяговая батарея емкостью 105,2 кВт∙ч обеспечивает дальнобойность до 566 километров на одной зарядке.

От обычного iX новинка отличается пневматической подвеской со спортивными настройками и более мощными тормозами. Ориантировочная цена составит 130 тысяч евро.

Sony Vision-S 02

Два года назад на выставке CES корпорация Sony показала прототип своего первого электромобиля, а в этот раз привезла в Лас-Вегас еще один электрический концепт под названием Vision-S 02. Более того - на CES 2022 компания объявила о создании подразделения Sony Mobility, которое в перспективе займется выпуском электромобилей.

Sony Vision-S 02 - это семиместный кроссовер длиной 4,9 м, шириной 1,9 м и высотой 1,6 м. Колесная база - 3030 мм. На каждой оси установлено по электромотору мощностью 272 л.с. каждый. А вот о емкости тяговой батареи и запасе хода не сообщается.

Как и подобает технологическому гиганту, при созаднии Vision-S 02 компания Sony сделала основной упор на бортовую электронику. Машина оснащена автопилотом с ультразвуковыми датчикам и лидарами, но руль и педали присутствуют - о полной автономности речь не идет даже в перспективе.

В салоне на передней панели расположены пять дисплеев, включая три широкоформатных. Два боковых экрана показывают изображение с бортовых камер заднего вида (привычных зеркал нет). Медиасистема имеет голосовое управление и поддержку 5G. Задние пассажиры могут подключаться к Sony PlayStation, установленной дома, и через мониторы в спинках задних сидений играть в видеоигры.

LG Vision Omnipod

О желании выйти на автомобильный рынок намекнул и технологический гигант LG. На CES 2022 компания представила перспективный минивэн Omnipod, который, по замыслу разработчиков, должен стерень грань между транспортным средством и домом.

Цифровой дом будущего, как в компании назвали концепт, оборудован множеством дисплеем, а среди оснащения есть холодильник и кофеварка. Встроенный автоппилот позволил реализовать режимы кинотеатра и финтес-зала - в Omnipod действительно можно жить и работать, а не просто перемещаться из точки "А" в точку "В".

Компания не обнародовала информацию о перспективах серийного выпуска Omnipod или других автомобилей под собственным брендом. Однако современные тренды таковы, что южно-корейская компания вполне может последовать примеру концерна Huawei, ранее в прошлом году основавшего автомобильное направление, и той же Sony.

Электрический пикап Chevrolet Silverado EV

Электропикап Chevrolet Silverado EV - одна из главных серийных премьер выставки CES 2022. Правда, считать показанную на выставке машину серийной можно с натяжкой - продажи стартуют через год, весной 2023-го. Ранее мы подробно рассказывали о пикапе Silverado EV, поэтому сейчас остановимся лишь на ключевых особенностях констукции.

Chevrolet Silverado EV станет главным конкурентом электрического пикапа Ford F-150 Lightning, который дебютировал в 2021 году, а весной этого года появится в автосалонах. В отличие от Форда, созданного на основе обычного F-150, пикап Chevy базируется на специально разработанной электрической платформе Ultium. По сути, это уже известный GMC Hummer EV, но с другим дизайном и более простым оснащением.

Базовая версия WT (Work Truck) имеет двухмоторную силовую установку суммарной отдачей 517 л.с. и 834 Нм, у более престижной RST в арсенале уже 673 л.с. и 1057 Нм. Для обоих исполнений заявлены запас ходя 644 км (400 миль) и возможность подзарядки на терминалах постоянного тока мощностью до 350 кВт.

Цены на Chevrolet Silverado EV в США стартуют с 39 900 долларов. Это практически идентично цене самого доступного Ford F-150 Lightning, который стоит 39 974 доллара.