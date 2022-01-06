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Chevy против Ford: представлен электрический пикап Chevrolet Silverado всего за 40 тысяч долларов

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Четверг 06 января 2022 15:42
Chevy против Ford: представлен электрический пикап Chevrolet Silverado всего за 40 тысяч долларов Электрический пикап Chevrolet Silverado EV (Фото: Chevrolet)
Автор: Александр Мороз

На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Chevrolet представила электрический пикап Silverado EV. А также назвала дату начала продажи и цены.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Chevrolet.

Chevy против Ford: представлен электрический пикап Chevrolet Silverado всего за 40 тысяч долларов

В отличие от Ford, который разработал свой электропикап на основе стандартной модели F-150, новый Silverado EV не имеет ничего общего с обычным Silverado. Он представляет собой упрощенную версию возрожденного Хаммера - пикапа GMC Hummer EV, производство которого началось в конце прошлого года.

Chevy против Ford: представлен электрический пикап Chevrolet Silverado всего за 40 тысяч долларов

Новый пикап оснащен полностью независимой подвеской, в качестве опции предлагаются полноуправляемое шасси и пневматика, изменяющая дорожный просвет в пределах 100 миллиметров. Базовая версия WT (Work Truck) получит систему полного привода с двумя электромоторами, развивающими 517 л.с. и 834 Нм крутящего момента.

Chevy против Ford: представлен электрический пикап Chevrolet Silverado всего за 40 тысяч долларов

У роскошной модификации RST отдача увеличена до 673 л.с. и 1057 Нм, с опционным пакетом Wide Open Watts Mode пикап способен ускориться до сотни менее чем за 4,5 секунды.

Chevy против Ford: представлен электрический пикап Chevrolet Silverado всего за 40 тысяч долларов

Фирменная батарея Ultium обеспечивает запас хода в 644 км – это на полторы сотни километров больше, чем у основного конкурента Ford F-150 Lightning. Сеть быстрой зарядки Ultium Charge 360 насчитывает 100 тысяч терминалов в США и Канаде.

Chevy против Ford: представлен электрический пикап Chevrolet Silverado всего за 40 тысяч долларов

В салоне установлен 11-дюймовая приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы диагональю до 17 дюймов. За доплату предлагаются 14-дюймовый проекционный экран, стеклянная крыша и автопилот Super Cruise.

Производить Chevrolet Silverado EV будут там же, где и Hummer EV - на заводе Factory Zero близ Детройта. Первым весной 2023 года будет доступен базовый Work Truck по цене от 39 900 долларов – столько же стоит в начальной комплектации Ford F-150 Lightning. Версия RST First Edition с появится в продаже лишь осенью следующего года и за нее придется выложить 105 тысяч долларов.

Напомним, Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане. Новинка вполне может появиться на украинском рынке.

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