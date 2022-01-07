Виставка CES 2022 у Лас-Вегасі: головні прем'єри найнезвичайнішого автосалону у світі

У Лас-Вегасі з 5 по 8 січня відбувається чергова виставка споживчої електроніки CES. Формально, вона не є автосалоном, проте останніми роками тут все частіше презентують свої перспективні новинки провідні автовиробники світу. А заразом і технологічні гіганти, які мають намір у майбутньому вийти на автомобільний ринок.
Ось і цього разу серед учасників були Mercedes-Benz, BMW та Chevrolet. А компанії Sony та LG заявили про готовність взятися за випуск електромобілів. Про головні автомобільні прем'єри виставки CES 2022 читайте нижче у матеріалі РБК-Україна Авто.
Mercedes підготував до виставки революційний електричний концепт-кар Vision EQXX із запасом ходу на одній зарядці 1000 км. При цьому така далекобійність досягнута не за допомогою збільшення ємності тягової батареї, а завдяки оптимізації всієї конструкції машини.
В компанії коцепт називають "найефективнішим Mercedes в історії", і в цьому є частка істини. Адже коефіцієнт аеродинамічного опору Cd становить всього 0,17, а споряджена маса максимально знижена за рахунок застосування сучасних високоміцних і легких матеріалів. Підсумок – всього 1750 кг.
На зниження маси працює й тягова батарея. Вона має ємність 100 кВт•год, як у серійного седана EQS 450+, але при цьому наполовину компактніша і на 30% легша. Тому розробникам вдалося досягти середньоъ витрати электрики 10 кВт•год на 100 км пробігу - звідси й 1000-кілометрова далекобійність. Про інші особливості Mercedes-Benz Vision EQXX читайте в нашому окремому матеріалі.
Підготовлений до виставки CES 2022 електричний кросовер BMW iX M60 - це перший серійний електромобіль М-підрозділу баварської марки, що спеціалізується на випуску "заряджених" машин. У серію новинка піде вже цього року.
Характеристики iX M60 вражають: у спеціальному режимі Sport двоомоторна установка має віддачу 619 к.с. і 1100 Нм, а розгін до 100 км/год становить всього 3,8 секунди. Тягова батарея ємністю 105,2 кВт∙год забезпечує дальнобійність до 566 кілометрів на одній зарядці.
Від звичайного iX новинка відрізняється пневматичною підвіскою зі спортивними налаштуваннями та потужнішими гальмами. Орієнтовна ціна становитиме 130 тисяч євро.
Два роки тому на виставці CES корпорація Sony показала прототип свого першого електромобіля, а цього разу привезла до Лас-Вегасу ще один електричний концепт під назвою Vision-S 02. Більше того - на CES 2022 компанія оголосила про створення підрозділу Sony Mobility, яке в у перспективі займеться випуском електромобілів.
Sony Vision-S 02 - це семимісний кросовер довжиною 4,9 м, шириною 1,9 м і висотою 1,6 м. Колісна база - 3030 мм. На кожній осі встановлено електромотор потужністю 272 к.с. А ось про ємність тягової батареї та запас ходу не повідомляється.
Як і належить технологічному гіганту, при створенні Vision-S 02 компанія Sony зробила основний упор на бортову електроніку. Машина оснащена автопілотом з ультразвуковими датчиками та лідарами, але кермо і педалі присутні - про повну автономність не йдеться навіть у перспективі.
У салоні на передній панелі розташовано п'ять дисплеїв, включаючи три широкоформатні. Два бічні екрани показують зображення з бортових камер заднього виду (звичних дзеркал немає). Медіасистема має голосове керування та підтримку 5G. Задні пасажири можуть підключатися до Sony PlayStation, встановленої вдома, і через монітори у спинках задніх сидінь грати у відеоігри.
На бажання вийти на автомобільний ринок натякнув й технологічний гігант LG. На CES 2022 компанія представила перспективний мінівен Omnipod, який, за задумом розробників, має стерти межу між транспортним засобом і будинком.
Цифровий будинок майбутнього, як у компанії назвали концепт, обладнаний безліччю дисплеєм, а серед обладнання є холодильник та кавоварка. Вбудований автопілот дозволив реалізувати режими кінотеатру та фінтес-залу - в Omnipod дійсно можна жити і працювати, а не просто переміщатися з точки "А" в точку "В".
Компанія не оприлюднила інформацію про перспективи серійного випуску Omnipod або інших автомобілів під власним брендом. Однак сучасні тренди такі, що південно-корейська компанія цілком може наслідувати приклад концерну Huawei, який раніше минулого року заснував автомобільний напрямок, і тієї ж Sony.
Електропікап Chevrolet Silverado EV - одна з головних серійних прем'єр виставки CES 2022. Щоправда, вважати показану на виставці машину серійною можна з натяжкою - продажі стартують через рік, навесні 2023-го. Раніше ми докладно розповідали про пікап Silverado EV, тому зараз зупинимося лише на ключових особливостях новинки.
Chevrolet Silverado EV стане головним конкурентом електричного пікапа Ford F-150 Lightning, який дебютував у 2021 році, а навесні цього року з'явиться у автосалонах. На відміну від Форда, створеного на основі звичайного F-150, пікап Chevy базується на спеціально розробленій електричній платформі Ultium. По суті, це вже відомий GMC Hummer EV, але з іншим дизайном та більш простим оснащенням.
Базова версія WT (Work Truck) має двомоторну силову установку сумарною віддачею 517 л. і 834 Нм, у більш престижної RST в арсеналі вже 673 л.с. та 1057 Нм. Для обох виконань заявлені запас 644 км (400 миль) і можливість підзарядки на терміналах постійного струму потужністю до 350 кВт.
Ціни на Chevrolet Silverado EV в США стартують з 39 900 доларів. Це практично ідентично з ціною найдоступнішого Ford F-150 Lightning, який коштує 39 974 долари.