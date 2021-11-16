Huawei представил первый автомобиль собственного бренда Avatr

Представлен первый автомобиль разработки технологического гиганта Huawei. Премьера состоялась на автосалоне в Гуанчжоу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autohome.

Huawei на автосалоне в Гуанчжоу представил первый автомобиль собственной разработки. В создании первенца автомобильного направления технологического гиганта также принимали участие компании Changan и CATL. Машина является электромобилем и будет выпускаться под новым брендом Avatr.

В этом партнерстве у Changan роль технического разработчика, CATL поставляет аккумуляторы, а Huawei занималась мультимедиа и онлайн-технологиями. Новинка получила название Avatr 11, это купе-кроссовер с обтекаемым дизайном.

На автосалоне показан концепт, но заявлено, что серийная версия будет похожа на него на 99 процентов. На данным момент технические характеристики раскрыты лишь частично. Так, разгон до 100 км/ч занимает 4 секунды, а запас хода на одной зарядке составляет около 700 км. Поддерживается зарядка постоянным током на терминалах постоянного тока мощностью до 200 кВт.

Также заявлено, что в оснащении будет продвинутый автопилот четвертого уровня, который по возможностям превосходит систему Tesla (второй уровень).

Начало серийного производства намечено на весну 2022 года, а продажи в Китае стартуют в третьем квартале. Позже должны появиться другие электромобили Avatr, расширив гамму до четырех моделей.

Напомним, General Motors проектирует для Пентагона боевую электрическую машину. В качестве базы будет использован электрический пикап Hummer.