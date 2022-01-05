620 лошадиных сил: BMW представила первый электрический кроссовер М-серии

Первый электрический кроссовер баварской марки BMW iX получил в имени заряженную литеру М. Цены на iX M60 пока не называются.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу BMW Group.

Внешне от обычного внедорожника iX новинка отличается в основном 22-дюймовыми колесами и логотипами M Performance. Интерьер не изменился, но обзавёлся новым декором.

BMW iX M60 оснащен двухомоторной электрической силовой установкой, суммарно развивающей до 619 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. В режиме Sport ускорение с места до 100 км/ч занимает 3,8 секунды.

В обычных же условиях мощность и момент не превышают 532 сил и 1015 Нм, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Батарея емкостью 111,5 кВтч обеспечивает до 566 километров запаса хода на одной зарядке - по современной методике WLTP.

Для улучшения управляемости уже в базе новинка оснащается пневматической подвеской с подруливающими задними колесами и электронно-управляемыми амортизаторами. Отметим также увеличенные тормозные механизмы M Performance.

Что касается комфорта, то в стандартную комплектацию спортивного внедорожника входят адаптивный круиз-контроль, система кругового обзовар, беспроводная зарядка для смартфона и премиальная аудиосистема Bowers And Wilkins.

Мировые продажи BMW iX M60 стартуют ближе к лету этого года, цены пока не объявлены. Предполагается, что стоимость новинки вплотную приблизится к отметке в 100 тысяч долларов. Производство организовано на заводе марки в немецком Дингольфинге.

Напомним, что компания BMW готовит к выпуску новый электромобиль. Серийное производство начнется весной 2022 года, новинка получит уже знакомый индекс i3.