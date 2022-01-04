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Запас хода 1000 км и переработанные подгузники в салоне: Mercedes показал инновационный электрокар EQXX

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Вторник 04 января 2022 08:54
Запас хода 1000 км и переработанные подгузники в салоне: Mercedes показал инновационный электрокар EQXX Фото: Mercedes-Benz EQXX (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz представил ранее анонсированный концептуальный седан EQXX. Машина получила рекордный запас хода и способна проезжать на одном заряде батареи до 1000 км.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Немецкий автопроизводитель более 15 месяцев порционно подавал всему миру информацию о новинке, чем постоянно подогревал к ней интерес. Премьеру электрического седана приурочили к началу выставки перспективной электроники CES 2022 в США. Mercedes называет новый концепт-кар своим самым эффективным электромобилем из когда-либо созданных.

Запас хода 1000 км и переработанные подгузники в салоне: Mercedes показал инновационный электрокар EQXX Немецкий автопроизводитель отмечает, что не просто установил на машину аккумуляторную батарею большой емкости. Этот путь инженеры компании называют тупиковым. Потому что чем больше по емкости батарея, тем тяжелее сама машина, и соответственно перемещение этого веса дополнительно разряжает батарею, а также отрицательно влияет на торможение и управляемость.

Запас хода 1000 км и переработанные подгузники в салоне: Mercedes показал инновационный электрокар EQXX Mercedes-Benz EQXX получил запас хода в 1000 км благодаря сверхнизкому расходу энергии (меньше 10 кВт•ч на 100 км пробега), а также применению современных технологий, направленных на снижение веса и улучшение аэродинамики.

900-вольтовая аккумуляторная батарея имеет емкость 100 кВт•ч, как и у нового электрического седана EQS 450+, но она на 50% меньше и на 30% легче, и весит всего 495 кг. Снаряженный вес электрокара составляет 1750 кг.

Ради максимальной экономии веса на машине установлены колесные диски из магниевого сплава, двери из карбона и стеклопластика, а также сверхтонкая стеклянная панель на крыше, в которую интегрированы 117 солнечных элементов.

Запас хода 1000 км и переработанные подгузники в салоне: Mercedes показал инновационный электрокар EQXX На увеличение запаса хода также нацелены шины с низким сопротивлением качению. Коэффициент аэродинамического сопротивления новинки составляет всего 0,17, чему способствует регулируемый задний диффузор.

В Mercedes не раскрывают мощность силовой установки. Вероятно, EQXX оснащен единственным электромотором на задней оси мощностью 204 л.с. Главное в этой машине эффективность, а не скорость и динамика разгона.

Запас хода 1000 км и переработанные подгузники в салоне: Mercedes показал инновационный электрокар EQXX В салоне прописался внушительных размеров широкоформатный 47,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением изображения 8k. Монитор выполнен цельным и обещает гораздо больше возможностей, чем нынешние серийные модели компании.

Для достижения экологической эффективности часть материалов в салоне выполнена из органики. Так, в обивке кресел используются волокна кактусов, а в составе ковролина на полу применен пластик, полученный из садового инвентаря и даже переработанных подгузников.

Напомним, что в США наушники Apple AirPods помогли найти угнанный автомобиль. Их местоположение удалось выследить благодаря встроенному трекеру.

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