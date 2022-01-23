Внедорожник для Путина и военный КрАЗ для армии Украины. Главное из мира авто

Завод КрАЗ вновь начал поставлять свою продукции в армию Украины, а в РФ рассекретили внедорожник Aurus Komendant. На гигафабрике Tesla в Берлине начато производство электромобилей, а вот Toyota вынужденно сокращает выпуск автомобилей на своих заводах по всему миру.

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КрАЗ возобновил поставки грузовиков для ВСУ

Кременчугский автомобильный завод вновь начал поставлять грузовики для нужд Вооруженных сил Украины. Поставки возобновлены после длительного перерыва, вызванного кризисом на заводе, едва не приведшим к банкротству.

В январе 2022 года в ВСУ отправился первый автомобиль - это трехосное шасси КрАЗ-63221 6х6. На нем будет установлено специальное армейское оборудование.

О выходе предприятия из кризиса свидетельствуют и новые гражданские заказы. Так, для Департамента строительства Полтавской ОГА будут отправлены несколько комбинированных дорожных машине на базе самосвала КрАЗ-5401С2.

Рассекречен внедорожник для Путина

Стали известны дизайн и технические характеристики российского роскошного внедорожника Aurus Komendant. Автомобиль предназначен, в первую очередь, для сопровождения кортежей с государственными чиновниками РФ высшего ранга, включая и президента страны Путина. Также со временем машину смогут купить частные лица.

При длине 5,4 метра автомобиль весит 3,2 тонны в снаряженном состоянии. Под капотом - гибридный силовой агрегат, как у уже известного седана Senat. Он состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8 с турбонаддувом (мощность 598 л.с.) и компактного электромотора (63 л.с.). Трансмиссия - автоматическая девятиспупенчатая.

Как следует из данных базы Росстандарта, внедорожник Komendant - это автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья пассажиров. Иными словами, вскоре появится бронированная версия Коменданта.

Берлинская гигафабрика Tesla начала работу

На гигафабрике Tesla в Берлине стартовало серийное производство электромобилей. Поначалу на Tesla Giga Berlin будут выпускаться только кроссоверы Model Y, а заявленный объем первой партии составит 2000 машин.

Все эти электрокары не попадут в торговую сеть - они являются, по сути, предсерийными экземплярами, которые помогут отладить все технологические процессы на заводе. Часть машин будет использоваться для испытаний, другие отправятся для работы в представительства компании по всей Европе.

Работа берлинской гигафабрики все еще зависит от местных экологов. На данный момент мощность завода ограничена: не более 500 электромобилей в неделю.

Компания Toyota останавливает свои заводы по всему миру

Японский производитель объявил, что в феврале остановит производство автомобилей на многих своих заводах. Причем речь идет не только о предприятиях в Японии, а и о производственных площадках по всему миру.

Мера эта вынужденная: из-за продолжающейся пандемии COVID-19 и вызванным им дефицитом полупроводников компания испытывает нехватку комплектующих. В результате в феврале на всех предприятиях Toyota в феврале будет выпущено 700 тыс. машин - на 150 тыс. меньше первоначального плана.

Снижение объемов выпуска затронет такие модели Тойоты, как Prius, RAV4, C-HR и Camry. Также будет сокращено производство автомобилей марки Lexus.

Представлен первый в мире серийный беспилотный трактор

Американская компания John Deere, специализирующаяся на выпуске разнообразной сельскохозяйственной техники, представила первый серийный трактор, который способен выполнять работы без участия человека.

Беспилотный трактор создан на базе модели John Deere 8R, он оборудован шестью камерами для панорамного обзора и GPS-модулем. Изображения с камер анализируются нейронной сетью, точность позиционирования машины на поле составляет всего несколько сантиметров. Работу трактора оператор может контролировать дистанционно с помощью смартфона.

Как заявили в компании, серийное производство беспилотного трактора начнется до конца 2022 года.