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Европейская гигафабрика Tesla в Берлине выпустила первые электромобили, но купить их нельзя

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Вторник 18 января 2022 09:20
Европейская гигафабрика Tesla в Берлине выпустила первые электромобили, но купить их нельзя Предприятие Tesla Giga Berlin (Фото: thron.com)
Автор: Константин Широкун

Завод Tesla Giga Berlin наконец-то получил частичное разрешение от местной администрации на запуск производства. На первом этапе на предприятии соберут около 2000 компактных электрокроссоверов Tesla Model Y.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Tagesspiegel.

Но свежесобранные машины нельзя будет пустить в продажу. На них рабочие будут отрабатывать все технологические и сборочные процессы - по сути, на берлинском заводе Tesla пока стартовали лишь предсерийное производство. Предприятию разрешено производить 500 электромобилей и не более 6000 деталей в неделю.

Собранные в ближайшие недели и месяцы электромобили частично отправятся на испытания, а частично войдут в корпоративный парк европейских представительств Tesla.

Заявлено, что суммарная стоимость первой партии машин – около 120 миллионов евро. Таким образом, каждая собранная в Европе Model Y оценена в 60 тысяч евро.

Также мы писали, что Volkswagen представил доступную альтернативу Passat. Новинку назвали Lamando.

Ранее сообщалось, что самые популярные в Украине автомобили будут бороться за экологию по-своему. Dacia не намерена переходить на выпуск электромобилей.

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