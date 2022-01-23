Позашляховик для Путіна і військовий КрАЗ для армії України. Головне зі світу авто

Завод КрАЗ знову почав поставляти свою продукції до армію України, а у РФ розсекретили позашляховик Aurus Komendant. На гігафабриці Tesla в Берліні розпочато виробництво електромобілів, а ось Toyota вимушено скорочує випуск автомобілів на своїх заводах по всьому світу.

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КрАЗ відновив постачання вантажівок для ЗСУ

Кременчуцький автомобільний завод знову почав постачати вантажівки для потреб Збройних сил України. Постачання відновлено після тривалої перерви, викликаної кризою на заводі, що ледь не призвела до банкрутства.

У січні 2022 року до ЗСУ відправився перший автомобіль - це тривісне шасі КрАЗ-63221 6х6. На ньому буде встановлено спеціальне армійське обладнання.

Про вихід підприємства з кризи свідчать і нові цивільні замовлення. Так, для Департаменту будівництва Полтавської ОДА будуть відправлені кілька комбінованих дорожніх машин на базі самоскида КрАЗ-5401С2.

Розсекречено позашляховик для Путіна

Стали відомі дизайн і технічні характеристики російського розкішного позашляховика Aurus Komendant. Автомобіль призначений, в першу чергу, для супроводу кортежів з чиновниками РФ вищого рангу, включаючи президента країни Путіна. Також з часом машину зможуть купити приватні особи.

При довжині 5,4 метра автомобіль важить 3,2 тонни в спорядженому стані. Під капотом - гібридний силовий агрегат, як у вже відомого седана Senat. Він складається з 4,4-літрового бензинового двигуна V8 з турбонаддувом (потужність 598 к.с.) і компактного електромотора (63 к.с.). Трансмісія - автоматична дев'ятиспігчаста.

Як випливає з даних бази Росстандарту, позашляховик Komendant - це автомобіль спеціального призначення для захисту життя і здоров'я пасажирів. Іншими словами, незабаром з'явиться броньована версія Коменданта.

Берлінська гігафабрика Tesla почала роботу

На гігафабриці Tesla у Берліні стартувало серійне виробництво електромобілів. Спочатку на Tesla Giga Berlin будуть випускатися тільки кросовери Model Y, а заявлений обсяг першої партії складе 2000 машин.

Всі ці електрокари не потраплять в торговельну мережу - вони є, по суті, передсерійними екземплярами, які допоможуть налагодити всі технологічні процеси на заводі. Частина машин буде використовуватися для випробувань, інші відправляться для роботи до представництв компанії по всій Європі.

Робота Берлінської гігафабрики все ще залежить від місцевих екологів. На цей момент потужність заводу обмежена: не більше 500 електромобілів на тиждень.

Компанія Toyota зупиняє свої заводи по всьому світу

Японський виробник оголосив, що в лютому зупинить виробництво автомобілів на багатьох своїх заводах. Причому мова йде не тільки про підприємства в Японії, а й про виробничі майданчики по всьому світу.

Міра ця вимушена: через триваючу пандемію COVID-19 і викликаним ним дефіцитом напівпровідників компанія відчуває нестачу комплектуючих. В результаті в лютому на всіх підприємствах Toyota в лютому буде випущено 700 тис. машин - на 150 тис.менше початкового плану.

Зниження обсягів випуску торкнеться такі моделі Тойоти, як Prius, RAV4, C-HR і Camry. Також буде скорочено виробництво автомобілів марки Lexus.

Представлено перший у світі серійний безпілотний трактор

Американська компанія John Deere, що спеціалізується на випуску різноманітної сільськогосподарської техніки, представила перший серійний трактор, який здатний виконувати роботи без участі людини.

Безпілотний трактор створений на базі моделі John Deere 8R, він обладнаний шістьма камерами для панорамного огляду і GPS-модулем. Зображення з камер аналізуються нейронною мережею, точність позиціювання машини на полі становить всього кілька сантиметрів. Роботу трактора оператор може контролювати дистанційно за допомогою смартфона.

Як заявили в компанії, серійне виробництво безпілотного трактора почнеться до кінця 2022 року.