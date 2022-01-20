ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

После долгого перерыва: АвтоКрАЗ возобновил поставки грзовиков для украинской армии

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 08:31
После долгого перерыва: АвтоКрАЗ возобновил поставки грзовиков для украинской армии Шасси КрАЗ-63221 6х6 (Фото: АвтоКрАЗ)
Автор: Александр Мороз

После длительного перерыва, вызванного банкротством предприятия, крупнейший украинский производитель АвтоКрАЗ начал отгрузку техники для нужд украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AUTO-Consulting.

Первым, в январе 2022 года, Вооруженным Силам Украины было отправлено шасси КрАЗ-63221 6х6, предназначенное для дальнейшего монтажа на него специального армейского оборудования. Это первая машина, поставленная АвтоКрАЗом для нужд ВСУ после длительного перерыва.

После долгого перерыва: АвтоКрАЗ возобновил поставки грзовиков для украинской армии

Цех сборки машин на АвтоКрАЗе

Кроме того, предприятие получило заказы и на коммунальную технику. В частности, от Департамента строительства Полтавской ОГА на сумму в 14,8 млн. грн. - до середины марта АвтоКрАЗ должен поставить в Горишни Плавни, Зеньков, Опошню, Решетиловку и Семеновку по одной комбинированной дорожной машине на базе самосвала КрАЗ-5401С2.

После проваленных в 2021 году заказов Министерства обороны для Вооруженных Сил Украины, АвтоКрАЗ недавно заявил о крупном портфеле заказов на 2022 год в количестве 1000 грузовиков. В него также входят грузовые автомобили, заказанные Департаментом обороны США в рамках трехлетнего контракта.

После долгого перерыва: АвтоКрАЗ возобновил поставки грзовиков для украинской армии

Грузовик на базе шасси КрАЗ-63221

Из-за увеличения объемов производства Кременчугский автомобильный завод даже начал набирать персонал и готов платить им зарплату по 15-25 тысяч гривен. Нынешним сотрудникам также обещают поднять зарплату уже с января.

Интересно, что бывший собственник АвтоКрАЗа, находящийся в розыске миллиардер Константин Жеваго, через суд пытается взыскать с предприятия долги на 6 млрд грн.

Напомним, что АвтоКрАЗ возрождается. Так, полноприводное шасси КрАЗ-63221 в ближайшее время ждет серьезное обновление.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвтоКрАЗ
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения