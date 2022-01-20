После долгого перерыва: АвтоКрАЗ возобновил поставки грзовиков для украинской армии

После длительного перерыва, вызванного банкротством предприятия, крупнейший украинский производитель АвтоКрАЗ начал отгрузку техники для нужд украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AUTO-Consulting.

Первым, в январе 2022 года, Вооруженным Силам Украины было отправлено шасси КрАЗ-63221 6х6, предназначенное для дальнейшего монтажа на него специального армейского оборудования. Это первая машина, поставленная АвтоКрАЗом для нужд ВСУ после длительного перерыва.

Цех сборки машин на АвтоКрАЗе

Кроме того, предприятие получило заказы и на коммунальную технику. В частности, от Департамента строительства Полтавской ОГА на сумму в 14,8 млн. грн. - до середины марта АвтоКрАЗ должен поставить в Горишни Плавни, Зеньков, Опошню, Решетиловку и Семеновку по одной комбинированной дорожной машине на базе самосвала КрАЗ-5401С2.

После проваленных в 2021 году заказов Министерства обороны для Вооруженных Сил Украины, АвтоКрАЗ недавно заявил о крупном портфеле заказов на 2022 год в количестве 1000 грузовиков. В него также входят грузовые автомобили, заказанные Департаментом обороны США в рамках трехлетнего контракта.

Грузовик на базе шасси КрАЗ-63221

Из-за увеличения объемов производства Кременчугский автомобильный завод даже начал набирать персонал и готов платить им зарплату по 15-25 тысяч гривен. Нынешним сотрудникам также обещают поднять зарплату уже с января.

Интересно, что бывший собственник АвтоКрАЗа, находящийся в розыске миллиардер Константин Жеваго, через суд пытается взыскать с предприятия долги на 6 млрд грн.

Напомним, что АвтоКрАЗ возрождается. Так, полноприводное шасси КрАЗ-63221 в ближайшее время ждет серьезное обновление.