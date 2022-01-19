Фермер в пабе, трактор в поле: John Deere представил полностью автономный трактор

Американская компания John Deere создала первый в мире серийный беспилотный трактор, которым можно управлять со смартфона.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу John Deere.

Чтобы контролировать работу трактора, фермеру вовсе не обязательно находиться на поле – построенный на базе уборочной машины John Deere 8R беспилотник оснащен GPS-модулем и шестью стереоскопическими камерами для панорамного обзора и обнаружения возможных препятствий.

Изображения, снятые камерами, передаются в нейронную сеть, которая анализирует каждый пиксель и определяет с точностью до дюйма, где находится трактор и что он делает.

Фермеру нужно только доставить машину в поле и настроить ее для автономной работы. Пока машина работает, фермер может пойти по своим делам, контролируя состояние машины со своего мобильного устройства.

Такая техника может работать круглосуточно и практически без перерыва, поэтому будет пользоваться спросом как у крупных аграрных компаний, так и у фермеров.

В компании John Deere утверждают, что беспилотный трактор уже готов к крупносерийному производству и готовы начать поставлять его фермерам уже в конце этого года.

Напомним, что автолюбитель из американского штата Айдахо скрестил седан Honda Accord и полноразмерный внедорожник Chevrolet Suburban. Создав машину, будто сошедшую с экрана постапокалиптического фильма.