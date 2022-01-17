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Бункер на колесах: рассекречены характеристики роскошного внедорожника Путина

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Понедельник 17 января 2022 13:23
Бункер на колесах: рассекречены характеристики роскошного внедорожника Путина Дизайн люкс-внедорожника Aurus Komendant (Фото: Роспатент)
Автор: Александр Мороз

В базе Росстандарта появилось "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС) на премиальный внедорожник Aurus Komendant. И хотя модель официально еще не представлена, в документе содержатся некоторые характеристики автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на веб-портал Росстандарта.

Так внедорожник Aurus Komendant получил тот же силовой агрегат, что и представленный ранее седан Senat: гибридная установка на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 мощностью 598 лошадиных сил и компактного синхронного электромотора, выдающего на пике 63 силы. В паре с силовым агрегатом трудится 9-диапазонная автоматическая коробка передач.

Бункер на колесах: рассекречены характеристики роскошного внедорожника Путина

Но и весит полноприводный внедорожник немало: 3235 килограммов при габаритах 5380х2004х1820 миллиметров. Дорожный просвет автомобиля составляет 20 сантиметров при размерности шин 255/55 R20. Самое серьезное отличие от других Аурусов — пневматическая подвеска вместо пружинной.

В графе "Назначение" сертификата есть интересная запись: "автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья пассажиров" и примечание, что конструкция кузова предусматривает возможность установки брони.

Бункер на колесах: рассекречены характеристики роскошного внедорожника Путина

Нет никаких сомнений, что в скором будущем появится заводская бронированная версия для обслуживания высших государственных чиновников. Старт производства Aurus Komendant на заводе в Елабуге намечен на лето этого года. Кроме России модель планируется продавать в странах Средней Азии, Ближнего Востока, Китая и даже Западной Европы.

Напомним, что в 2021 году Rolls-Royce установил абсолютный рекорд продаж в своей истории. В компании полагают, что такой результат вызван не в последнюю очередь пандемией COVID-19.

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