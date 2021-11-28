Технология торможения на спущенных колесах Mercedes и новый Range Rover в Украине. Главное из мира авто

Компания Mercedes-Benz предлагает для экстенного торомжения моментально спускать шины. Новый Range Rover отпраздновал дебют в Украине. Компания Kia представила кроссовер Niro второго поколения, а Suzuki показала новый SX4

О самых важных автомобильных новостях уходящей недели читайте ниже в материале РБК-Укарина Авто.

Новая технология Mercedes торможения на спущенных колесах

Компания Mercedes подала патенутную заявку на инновационную технологию торможения на спущенных колесах. Такой способ остановки автомобиля будет задействоваться в случае проблем со штатной тормозной системой.

Новая разраробка предназначена, в первую очередь, для электромобилей и гибридов с функцией рекуперативного торможения. Если в момент начала торможения батарея будет полностью заряжена, замедления окажется низким либо вовсе будет отсутствовать. В этом случае для экстренной остановки и предлагается спускать шины.

У спущенной шины увеличивается пятно контакта с дорогой, но полностью шины "сдуваться" не будут, чтобы исключить риск разбортироваться. После снижения давления в шинах максимальная скорость принудительно ограничивается.

Новый Range Rover представлен в Украине

В Украине представлен роскошный внедорожник Range Rover нового поколения. Для бренда это знаковая новинка на украинском рынке, которая позволит обострить конкуренцию в высшем сегменте дорогих внедорожников. Цены стартутют от 4,1 млн гривен, а наиболее богато оснащенная версия First Edition тянет почти на 6 млн.

Для новинки предлагаются три дизельных (250, 300 и 350 л.с.) и два бензиновых (400 и 530 л.с.) мотора. В следующем году на нашем рынке появятся гибридные версии, а на 2024-й заявлено появление полностью электрического Range Rover.

Первые поставки начнутся в середине следующего года, а план продаж на 2022-й составляет 350 машин. Из этого количества предзаканы уже свыше 200 автомобилей, из которых, в свою очередь, более 80% приходится на одну из самых дорогих версий Autobiography.

Дебютировал Kia Niro второгого поколения

Кроссовер Kia Niro вішел на рінок в 2016 году, имея в гамме только гибридные и электрические версии. Пять лет спустя представлен Niro второго поколения, сохранивший эту концепцию.

В дизайне новинки есть отсылки к концепту Kia HabaNiro двухлетней давности (в частности, похожим образом выполнена светотехника спереди и сзади), а в интерьере чувствуется родство с электромобилем Kia EV6. Интересно, что для отделки салоно широко применяются вторичные материалы: переработанные обои, листья эвкалипта и другое.

Детальные технические характеристики пока не обнародованы, но раскрыта гамма версий, которая бует состоять из двух гибридов (обычный и подаряжаемый) и полностью электроического исполнения. Для гибридов заявлен необычный режим Greenzone Drive Mod: машина будет автоматически переходить на электротягу вблизи "зеленых" зон (школы, больницы, парки), руководствуясь данными навигации.

Представлен Suzuki SX4 третьего поколения

Компания Suzuki представила кроссовер SX4 нового поколения. В Европе машина известна под двойным названием SX4 S-Cross, но для Украины нейминг не изменится.

Дизайн у "третьего" SX4 полностью новый, но технически это глубокая модернизация машины предыдущей генерации, дебютироавшей в 2013 году. Габаритные размеры и колесная база не изменились. Из заметных новшевств стоит отметить новую медиасистему с 9-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом - 129-сильный турбомотор BoosterJet объемом 1,4 л, который дополнен 48-вольтвым стартер-генератором: на разгоне это добавляет силовой установке 14 л.с. и 50 Нм.

В Европе продажи новинки начнутся в конце года, а в Украине дебют состоится весной 2022-го. Ближе к этому времени станут известны украинские цены и комплектации.

Ferrari показала новый флагманский суперкар

Компания Ferrari представила суперкар Daytona SP3. Новинка станет во главе моделльной линейки бренда.

Автомобиль назван в честь триумфальной победы Ferrari в суточной гонке "24 часа Дайтоны" в 1967 году: тогда спорт-прототипы Ferrari 330 P4 заняли первые три места. При создании внежности дизайнеры тоже явно вдохновлялись автомобилем-победителем.

У Daytona SP3 - самый мощный двигатель внутреннего сгорания в истории Ferrari, использовавшийся для дорожных машин. Его отдача составляет 840 л.с. и 697 Нм. Динамика также впечатляет: 2,8 секунды до первой "сотни" и 7,4 с до 200 км/ч. Всего будет выпущено 599 таких суперкаров и все они раскуплены еще до официальной премьеры.