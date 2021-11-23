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Спусти колеса и тормози: Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения

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Вторник 23 ноября 2021 08:46
Спусти колеса и тормози: Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения Фото: Mercedes-Benz EQS (carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения автомобилей. Согласно патенту, при экстренном торможении колеса машины будут моментально спущены электроникой.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Такой необычный способ торможения компания предлагает использовать в случаях, если штатная тормозная система выйдет из строя. Технология предназначена главным образом для электромобилей.

Для чего нужно прибегать к такому радикальному методу - "сдувать" шины? У современных электромобилей тормоза состоят из двух параллельно работающих систем. По умолчанию электрокар тормозит с помощью электродвигателя и рекуперирует энергию. Обычные гидравлические тормоза при необходимости задействует водитель или штатные системы автоторможения или адаптивного круиз-контроля при угрозе столкновения.

Но если электроника активирует рекуперативное торможение при заряженной батарее, электромобиль попросту не будет замедляться или уровень замедления окажется недостаточным. Чтобы обойти эту потенциальную проблему, Mercedes-Benz и разработал резервный способ торможения с помощью мгновенного "спускания" шин.

Спусти колеса и тормози: Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения

Система состоит из центрального блока управления и блока понижения давления воздуха, подключенного к шинам автомобиля. Эти две системы активируются, когда центральный тормозной блок выходит из строя, или ЭБУ фиксирует его серьезную неисправность.

Спущенная шина имеет большее пятно контакта с дорогой, что увеличивает сопротивление качению. Но "в ноль" шины спускаться не будут: если слишком сильно снизить давление, колеса могут разбортироваться. После снижения давления в шинах максимальная скорость принудительно ограничивается.

Кроме того, систему также можно использовать для восстановления давления до исходного уровня. В сочетании с системой контроля давления в шинах автомобиль, оснащенный такой системой, может самостоятельно поддерживать нормальное давление в шинах.

Напомним, что названы самые надежные автомобили 2021 года. Первое место заняла марка Lexus.

Ранее стало известно, что обновленный кроссовер Skoda Karoq предстал на первом видео. Рестайлинг подготовлен спустя четыре года после выхода машины на рынок в 2017 году.

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