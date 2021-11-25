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Ждем в Украине весной 2022 года: представлен новый кроссовер Suzuki SX4

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Четверг 25 ноября 2021 13:20
Ждем в Украине весной 2022 года: представлен новый кроссовер Suzuki SX4 Новый Suzuki S-Cross (Фото: Suzuki)
Автор: Александр Мороз

Состоялась мировая премьера полноприводного внедорожника Suzuki S-Cross нового поколения. В Украине эта модель продается под названием SX4.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Suzuki.

Ждем в Украине весной 2022 года: представлен новый кроссовер Suzuki SX4

Дизайн новинки подчеркивает брутальность настоящего внедорожника - большая радиаторная решетка, выразительные передние LED-фары, квадратные передние и задние колесные арки, а также защита бамперов из серебристого пластика.

Ждем в Украине весной 2022 года: представлен новый кроссовер Suzuki SX4

Под капотом установлен 1,4-литровый турбодвигатель BoosterJet с прямым впрыском, дополненный 48-вольтовой мягкой гибридной системой SHVS. Во второй половине 2022 года появится полноценная гибридная модификация внедорожника.

Ждем в Украине весной 2022 года: представлен новый кроссовер Suzuki SX4

В связке с силовой установкой работают фирменная система полного привода и роботизированная коробка передач (AGS). Для рекуперации кинетической энергии с последующей зарядкой батареи двигатель и сцепление во время торможения отключаются. Предусмотрены стандартный и эко-режим езды.

Ждем в Украине весной 2022 года: представлен новый кроссовер Suzuki SX4

В просторном салоне с багажником объемом 430 литров могут с комфортом разместиться пять человек. Отметим также 9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и множество передовых систем безопасности.

Ждем в Украине весной 2022 года: представлен новый кроссовер Suzuki SX4

Новый Suzuki S-Cross будет производиться на заводе Magyar Suzuki в Венгрии, европейские продажи стартуют в конце года. В Украине дебют модели запланирован на весну 2022 года. Тогда же станут известны комплектации и цены.

Ждем в Украине весной 2022 года: представлен новый кроссовер Suzuki SX4

Напомним, что немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 и швейцарская компания Avus Auto выпустили дюжину впечатляющих вездеходов на базе Suzuki Jimny. На бездорожье новинки не уступают знаменитому Mercedes G 500 4x4², но при этом стоят в три раза дешевле.

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