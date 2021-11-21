Представлен гиперкар Ferrari Daytona SP3 с самым мощным мотором в истории компании

Комания Ferrari представила новый гиперкар Daytona SP3. У новинки самый мощный двигатель в истории компании, а все 599 экземпляров, запланированных к производству, уже распроданы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ferrari.

Дебют нового гиперкара состоялся на гоночном фестивале Ferrari Finali Mondiali. Поначалу премьра ожидалась в 2022 году, но был перенесена на более ранний срок - обычно в атомобильной индустрии бывает все наоборот. Ferrari Daytona SP3 - ужет третья лимитированная модель серии Icona после Monza SP1 и Monza SP2, дебютировавших в 2018 году.

Автомобиль назван в честь победы команды Ferrari в суточной гонке "24 часа Дайтоны" в 1967 году - тогда заводсткие спорт-прорототипы 330 P4 заняли первые три места. Поэтому в дизайне читаются явные отсылки к автомобилю, который триумфально победил в том марафоне.

Команда Ferrari перед гонокой "24 часа Дайтоны" 1967 года. Спорт-прототип Ferrari 330 P4 стал для дизайнеров вдохновением при создании Daytona SP3

Родство с гоночной техникой подчеркивает выверенная аэродинамика. В компании отмечают, что несмотря на отстутствие активных элеменетов (выдвигающихся спойдеров и закрылков) новинка обладает впечатляющем уровнем прижимной силы. Один из способов ее получение - двойной диффузор по типу использовавшегося ранее в Формуле 1, который сосздает разрежение под днищем.

Также в Ferrari с гордостью отмечают, что автомобиль получил самый мощный в истории компании двигатель: 840 л.с. Речь именно о ДВС, поскольку ранее в линейке пристутствовал гибридный суперкар SF90 Stradale, который благодаря дполнительному электрическому мотору был мощнее.

Двигатель Daytona SP3 создан на основе 6,5-литрового V12 от 812 Competizione и работает в паре с семиступенчатім "роботом" с двумя сцеплениями. Динамика нового гиперкара впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает всего 2,85 секунды, до 200 км/ч - 7,4 секунды. Максимальная скорость - свыше 340 км/ч.

Всего будет выпущено 599 экземпляров гиперкара по цене 2 млн евро каждый - и это без учета налогов в конкретной стране. Для топ-моделей Ferrari это недорого. Но если вдруг вы решили и себе прикупить такой, спешим разочаровать: весь тираж был распродан среди избранных клиентов марки еще до официальной премьеры. И это, к слову, тоже обычная практика для Ferrari.

Напомним, недавно Украина передала Германии элитные автомобили Lamborghini и Rolls-Royce: Автомобили были доставлены самолетом, а сама передача состоялась в рамках рассдедования прокураторой Германии дела о международном мошенничестве.