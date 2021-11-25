Переработанные обои в интерьере и автоматический электрорежим: представлен Kia Niro нового поколения

Спустя пять лет после премьеры Kia Niro первой генерации, компания представила кроссовер второго поколения в рамках Сеульской выставки мобильности 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Судя по изображениям новинки, Kia черпала вдохновение для нового Niro в концепт-каре HabaNiro 2019 года. Корейский автопроизводитель разработал новый Niro в соответствии со своей философией дизайна Opposites United, которая связана с природой естественными цветами и материалами отделки.

В салоне машины появилось два больших экрана, торпедо теперь повернуто к ​​водителю. Kia также оснастила новый Niro "шайбой" переключения передач. В обшивке потолка нового Niro использованы переработанные обои, а в сиденьях присутствуют волокна из листьев эвкалипта. Кроме того, на дверных панелях используется краска, не содержащая изомеров бензола, толуола и ксилола, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и уменьшить количество отходов.

У гибридных версий (обычной и подзаряжемой) появился необычный режим движения Greenzone Drive Mod. При проезде вблизи зеленых зон, школ и больниц гибриды самостоятельно, используя данные навигации, переходят на электротягу с целью минимизации вредных выбросов. Технология также распознает любимые места водителя, зарегистрированные в навигационной системе, как "зеленую" зону – дом, работу, спортклуб и пр.

Доподлинно известно, что новый Niro получит гибридную, плагин-гибридную и электрическую версии. Но пока корейский автопроизводитель не обнародовал официальных технических характеристик. Ожидается, что все подробности о новинке будут раскрыты в начале следующего года.

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