Спад продаж в январе, электромобили ЗАЗ и подорожание бензина. Главное из мира авто в Украине

Очередной обзор главных новостей из мира авто вновь полностью посвящен Украине. В январе значительно просели продажи новых и подержанных автомобилей, Минэкономики в очередной раз повысило расчетные цены на бензин и дизтопливо. Кроме того, в Днепре начали выпускать электромобили на базе ЗАЗ, а Киев объявил тендер на покупку электробусов.

О самых важных новостях из мира авто читайте ниже в материале РБК-Украина Auto.

На украинском авторынке зафиксирован спад продаж

По итогам января 2022 года в Украине продано всего 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти вдвое меньше по сравнению с декабрем 2021-го, когда было реализовано 10,5 тыс. машин.

Январь традиционно считается "мертвым сезоном" в автомобильных продажах, однако на этот раз дополнительное снижение спроса обусловили нехватка автомобилей в автосалонах, вызванная глобальным дефицитом полупроводников, и угроза вторжения России.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте подержанных авто. В январе в Украине было куплено 111,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом - на 22,5% больше, чем годом ранее, но на 25,3% меньше, чем в декабре 2021-го. Больше всего просел импорт б/у машин – на 34%, внутренние перепродажи снизились на 21%.

Бензин и дизтопливо в Украине значительно подорожали

Министерство экономики 3 февраля обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. По сравнению с предыдущим периодом топливо ощутимо подорожало.

Расчетные цены для бензина повысились с 29,25 до 30,84 гривен за литр (рост составил 1,59 гривен), для дизельного топлива - с 26,84 до 28,30 гривен за литр (рост на 1,46 гривен).

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 35,84 гривен за литр, дизельного топлива - 35,3 гривен за литр.

В Украине начали выпускать электромобили ЗАЗ

Бюджетные ЗАЗ "Таврия" и "Славута" давно не выпускаются, да и на самом Запорожском автозаводе производство легковушек ограничивается крупноузловой сборкой всего пары моделей в небольших масштабах. Тем интереснее, что в стране появилась компания, которая начала переделывать "Таврии" и "Славуты" в электромобили.

Переоборудование в электрокары осуществляется в Днепре силами компании Kozak EV. В зависимости от емкости тяговой литий-ионной батареи (12, 16 или 24 кВт•ч) запас хода на одной зарядке варьируется от 130 до 220 км.

Цена составляет от 3700 до 5500 долларов без учета автомобиля-донора.

Украинский рынок новых авто вырос в деньгах на почти на четверть

В 2021 году украинцы купили новых автомобилей на 3 млрд гривен. Это на 22% больше по сравнению с предыдущим годом и лучший показатель с 2013-го, когда денежный эквивалент украинского авторынка составил почти 4 млрд долларов.

Примечательно, что на бюджетные автомобили пришлось всего 10% этой суммы, а доля премиального сегмента составила ощутимые 30%. Соответственно, модели среднего ценового диапазона составили 60%

Цена среднестатистического автомобиля в 2021 году составила 26,5 тыс. евро. По сравнению с 2013-м этот показатель вырос на 46% - тогда украинцы покупали машины в среднем по 18 тыс. евро.

В Киеве появятся электробусы

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку электробусов. Для Киева это будет впервые, потому что до сих пор в столице наземный общественный транспорт включал автобусы, трамваи и троллейбусы.

По условиям тендера, электробусы должны быть новыми и выпущенными в 2022 году. Вместимость - не менее 30 сидячих мест, обязательно наличие кондиционера и низкопольной конструкции. Дополнительно будет создана зарядная инфрастуктура в количестве 13 станций. Всего планируется приобрести 17 электробусов.

Конечный срок подачи тендерных заявлений - 3 марта 2022 года. Дата аукциона - 8 октября. Общая ожидаемая стоимость проекта должна составить не более 319,6 млн гривен.