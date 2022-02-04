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Бензин резко подорожал: обнародована новая максимальная цена

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Пятница 04 февраля 2022 13:39
Бензин резко подорожал: обнародована новая максимальная цена Фото: стоимость бензина и дизтоплива резко вырастет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Добровольский

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 3 февраля 2022 года предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 1,59 гривен с 29,25 гривен до 30,84 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,46 гривен с 26,84 гривен до 28,30 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 35,84 гривен за литр, дизельного топлива - 35,30 гривен за литр.

Напомним, правительство с мая 2021 года регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.

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