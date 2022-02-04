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Новый вид общественного транспорта: в Киеве появятся электробусы

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Пятница 04 февраля 2022 14:14
Новый вид общественного транспорта: в Киеве появятся электробусы Электробус "Электрон Е19101" (Фото: autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

В Киеве уже до конца года появится новый вид общественного транспорта – электробусы. Согласно тендеру, в первую закупку войдут 17 машин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сервис закупок Prozorro.

Согласно условий тендера, все электробусы должны быть выпущены в 2022 году, иметь низкий уровень пола в салоне, не менее 30 кресел и обязательно оборудованы кондиционером. Также планируется для электрических автобусов приобрести 13 зарядных станций. Общая стоимость электробусов и базовой инфраструктуры – 319,6 млн грн.

В Украине есть только один производитель электробусов, это львовский завод "Электротранс". Предприятие входит в концерн "Электрон". Свой первый электробус с запасом хода в 220 км львовяне показали еще в 2015 году. В прошлом году завод получил первый заказ на 10 электробусов от городской администрации Ужгорода.

Из присутствующих на украинском рынке компаний электробусы есть в арсенале МАЗ, польского Solaris и китайского бренда Skywell. Торги по киевскому тендеру запланированы на апрель 2022 года, так что уже весной мы узнаем, какие электробусы выйдут на городские маршруты в ближайшем будущем.

Напомним, что необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед. Модель вызвала на рынке бешеный ажиотаж.

Ранее мы сообщали, подорожает ли бензин в Украине из-за запрета транзита через Беларусь. Изменения цен могут произойти уже в ближайшие недели.

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