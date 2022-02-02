В январе продажи новых автомобилей в Украине обвалились в два раза

Январские продажи новых автомобилей в Украине по сравнению с предыдущим месяцем упали в два раза. В первом месяце 2022 года украинцы приобрели всего 5,5 тысячи новых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Укравтопром.

В декабре 2021 года на украинском рынке было продано 10,5 тыс. новых легковых автомобилей. На спад потребительского спроса в январе всегда влияют праздники. Но в этом году ситуацию усугубила угроза вторжения со стороны России и дефицит автомобилей, вызванный нехваткой полупроводников. Также свою негативную роль сыграл и возросший курс доллара, вызвавший подорожание большинства автомобилей.

Первое место по продажам легковых автомобилей себе вернула компания Renault. Украинцы купили более 900 машин этой марки. Второе место заняла Toyota с результатом в почти 600 проданных машин. Интересно, что ввиду дефицита RAV4, самым продаваемым авто бренда стал внедорожник Prado.

На третье место по продажа вышла компания Chery. Обновленная модельная линейка и бесперебойные поставки авто позволили автосалонам марки продать более 300 машин. В тройке лидеров бренда – Tiggo 4, Tiggo 2 и Tiggo 2 Pro. Четвертое и пятое место заняли Hyundai и Skoda. Возврат последней в пятерку лидеров говорит о том, что дефицит машин чешской марки понемногу спадает.

В первой десятке также оказались Peugeot, Volkswagen, а замыкают десятку Nissan, Kia и Mercedes-Benz. Резкое снижение продаж Kia связано с дефицитом популярных машин. У Sportage происходит смена поколения, популярные базовые версии предыдущей генерации на складах уже иссякли, а машины нового поколения в достаточном количестве в автосалоны пока не приехали. Mercedes-Benz сумел попасть в десятку лидеров благодаря приятным в сравнении с конкурентами ценникам на GLE-Class і GLS-Class.

Напомним, что стало известно, сколько электромобилей украинцы приобрели в январе 2022 года. В сравнение предыдущими месяцами, покупатели электрокаров немного снизили темп.

Ранее мы сообщали, что британцы представили самый мощный и быстрый кроссовер в мире. Новинке под силу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды.