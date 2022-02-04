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Авторынок вырос в деньгах почти на 25%: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 14:47
Авторынок вырос в деньгах почти на 25%: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто Автосалон Audi (today.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские автомобилисты по итогам 2021 года потратили на новые автомобили более 3 млрд долларов. Это рекорд с 2013 года, когда на обновление автопарка было потрачено почти 4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сервис закупок Автоконсалтинг.

Если сравнивать этот показатель с предыдущим годом, то рост рынка в денежном эквиваленте оставил 22%. Цена среднестатистического автомобиля составила 26,5 тыс. евро. По сравнению с прошлым рекордным годом, девять лет назад, рост средней цены составил 46%. В 2013-м украинцы покупали машины в среднем по 18 тыс. евро.

На долю премиального сегмента припадает 30% от всей сумма, на среднеценовой сегмент – около 60%, и всего 10% от общей суммы приходится на бюджетные автомобили. Интересно, что почти 63% средств на автомобили потратили физические лица, а на долю корпоративных продаж приходится 37%, или 43,4 тыс. новых автомобилей.

Напомним, что необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед. Модель вызвала на рынке бешеный ажиотаж.

Ранее мы сообщали, что найден новый источник автомобильного топлива. Компания British Petroleum намерена заминить биожирами дизель.

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