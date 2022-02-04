Авторынок вырос в деньгах почти на 25%: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто

Украинские автомобилисты по итогам 2021 года потратили на новые автомобили более 3 млрд долларов. Это рекорд с 2013 года, когда на обновление автопарка было потрачено почти 4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сервис закупок Автоконсалтинг.

Если сравнивать этот показатель с предыдущим годом, то рост рынка в денежном эквиваленте оставил 22%. Цена среднестатистического автомобиля составила 26,5 тыс. евро. По сравнению с прошлым рекордным годом, девять лет назад, рост средней цены составил 46%. В 2013-м украинцы покупали машины в среднем по 18 тыс. евро.

На долю премиального сегмента припадает 30% от всей сумма, на среднеценовой сегмент – около 60%, и всего 10% от общей суммы приходится на бюджетные автомобили. Интересно, что почти 63% средств на автомобили потратили физические лица, а на долю корпоративных продаж приходится 37%, или 43,4 тыс. новых автомобилей.

Напомним, что необычная версия Toyota RAV4 раскуплена на три года вперед. Модель вызвала на рынке бешеный ажиотаж.

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