Спад продажів у січні, електромобілі ЗАЗ і подорожчання бензину. Головне зі світу авто в Україні

Черговий огляд головних новин зі світу авто знову повністю присвячено Україні. У січні значно просіли продажі нових і старих автомобілів, Мінекономіки в черговий раз підвищило розрахункові ціни на бензин і дизпаливо. Крім того, в Дніпрі почали випускати електромобілі на базі ЗАЗ, а Київ оголосив тендер на покупку електробусів.

Про найважливіші новини зі світу авто читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Auto.

На українському авторинку зафіксовано спад продажів

За підсумками січня 2022 року в Україні продано всього 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це майже вдвічі менше у порівнянні з груднем 2021-го, коли було реалізовано 10,5 тис.машин.

Січень традиційно вважається "мертвим сезоном" в автомобільних продажах, проте цього разу додаткове зниження попиту зумовили брак автомобілів в автосалонах, викликаний глобальним дефіцитом напівпровідників, і загроза вторгнення Росії.

Аналогічна ситуація спостерігається і в сегменті вживаних авто. У січні в Україні було куплено 111,8 тисячі легкових автомобілів з пробігом - на 22,5% більше, ніж роком раніше, але на 25,3% менше, ніж у грудні 2021-го. Найбільше просів імпорт б/в машин – на 34%, внутрішні перепродажі знизилися на 21%.

Бензин і дизпаливо в Україні значно подорожчали

Міністерство економіки 3 лютого оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива. У порівнянні з попереднім періодом паливо відчутно подорожчало.

Розрахункові ціни для бензину підвищилися з 29,25 до 30,84 гривень за літр (зростання склало 1,59 гривень), для дизельного палива - з 26,84 до 28,30 гривень за літр (зростання на 1,46 гривень).

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 35,84 гривень за літр, дизельного палива - 35,3 гривень за літр.

В Україні почали випускати електромобілі ЗАЗ

Бюджетні ЗАЗ "Таврія" і "Славута" давно не випускаються, та й на самому Запорізькому автозаводі виробництво легковиків обмежується великовузловим складанням всього пари моделей в невеликих масштабах. Тим цікавіше, що в країні з'явилася компанія, яка почала переробляти "Таврії" і "Славути" на електромобілі.

Переобладнання в електрокари здійснюється в Дніпрі силами компанії Kozak EV. Залежно від ємності тягової літій-іонної батареї (12, 16 або 24 кВт•год) запас ходу на одній зарядці варіюється від 130 до 220 км.

Ціна становить від 3700 до 5500 доларів без урахування автомобіля-донора.

Український ринок нових авто виріс у грошах на майже чверть

У 2021 році українці купили нових автомобілів на 3 млрд гривень. Це на 22% більше в порівнянні з попереднім роком і кращий показник з 2013-го, коли грошовий еквівалент українського авторинку склав майже 4 млрд доларів.

Примітно, що на бюджетні автомобілі довелося всього 10% цієї суми, а частка преміального сегмента склала відчутні 30%. Відповідно, моделі середнього цінового діапазону склали 60%

Ціна середньостатистичного автомобіля у 2021 році склала 26,5 тис. євро. У порівнянні з 2013 - м цей показник виріс на 46% - тоді українці купували машини в середньому по 18 тис.євро.

У Києві з'являться електробуси

Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю електробусів. Для Києва це буде вперше, бо досі у столиці наземний громадський транспорт включав автобуси, трамваї та тролейбуси.

За умовами тендеру, електробуси повинні бути новими і випущеними у 2022 році. Місткість - не менш як 30 сидячих місць, обов'язкова наявність кондиціонера і низькопідлогової конструкції. Додатково буде створена зарядна інфраструктура в кількості 13 станцій. Всього планується придбати 17 електробусів.

Кінцевий термін подання тендерних заяв - 3 березня 2022 року. Дата аукціону - 8 жовтня. Загальна очікувана вартість проекту повинна скласти не більше 319,6 млн гривень.