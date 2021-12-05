Самый дорогой кроссовер BMW и обновленный бюджетник Skoda Karoq. Главное из мира авто

Компания BMW представила концепт-кар Concept XM, который пойдет в серию в 2022 году и станет самым мощным кроссовером марки. Skoda показала рестайлинговій кроссовер Karoq. Также стали известны финалисты конкурса Car of the Year 2022.

О самых важных автомобильных новостях минувшей недели читайте ниже в обзоре РБК-Украина Авто.

Показан сверхмощный гибрид BMW Concept XM

Компания BMW представила концепт полноразмерного гибридного внедорожника Concept XM. Автомобиль создан в спортивном M-подразделении компании и превратится в серийную модель в 2022 году.

Для компании будущий BMW XM станет знаковой моделью. Ведь это будет всего-лишь вторая оригинальная модель M-подразделения без аналогов в обычной линейке марки. Первенцем был суперкар BMW M1, выпускавшийся в 1978-81 годах. Кроме того новинка станет первым гибридом с шильдиком "BMW M".

Concept XM построен на платформе, которая лежит в основе кроссоверов X5, X6 и X7, но дизайн у него полностью оригинальный. Огромные "ноздри", дополнительные прожекторы над лобовым стеклом, 23-дюймовые колеса... Заявлено, что силовая установка в составе бензинового турбомотора V8 и электродвигателя развивает 750 л.с. и 1000 Нм. Для сравнения: самые мощные кроссоверы X5 M Competition и X6 M Competition имет моторы на 625 л.с. и 750 Нм.

Представлен обновленный кроссовер Skoda Karoq

Компания Skoda представила обновленный кроссовер Karoq. Рейстайлинг подоспел после четырех лет производства.

Внешние изменения коснулись фар (сведиодиодные в "базе" и матричичные за доплату), бамперов и решетки радиатора, а в салоне привлекает внимание виртуальная панель приборов – такая будет во всех версиях обновленого кроссовера. Диагональ центального дисплея медиасистемы – от 8 до 9,2 дюйма.

В Украине обновленный Karoq будет продаваться с уже знакомыми моторами дорестайлинговой версии: это 1.4 TSI (110 кВт) с "автоматом", 2.0 TDI (85 кВт) с "механикой" или 7-супенчатой DSG, а также 2,0 TDI (110 кВт) с DSG.

Nissan анонсировал 23 новые модели в ближайшие восемь лет

Компания Nissan представила стратегический план развития Ambition 2030. Он предполагает выпуск 15 электрических и восьми гибридных моделей в течение ближайших восьми лет.

Таким образом к 2030 году гамма Nissan на 50% будет состоять из электрифицированных моделей. В разработку новинок компания инвестирует 17,6 млрд долларов. Основная ставка в продвижении электромобилей и гибридов будет сделана на Европу, где уже к 2026 году такие машины будут составлять 75% продаж бренда. В Японии и Китае показатель составит 55 и 40% соответственно, а в США 40-процентный уровень электрификации будет достигнут к 2030 году.

Также Nissan ивестирует 176 млн долларов в развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей и будет наращивать производство аккумуляторных батарей - до 52 ГВт∙ч в год к 2026 году и до 130 ГВт∙ч к 2030-му.

Показан самый необычный концепт Maybach

Компания Mercedes представила шоу-кар Project Maybach. Автомобиль был создан дизайнером Вирджилом Абло и будет демонстрироваться в музее Рубелла в Майами.

Внедорожник длиной шесть метров имет силовые бамперы спереди и сзади, огромные шины с внедорожным протектором и встроенный каркас безопасности. А в салоне рядом с водителем размещен... топор.

Дебют Project Maybach был омрачен смертью его создателя. За несколько дней до премьеры Вирджил Абло умер от рака. Он был основателем бренда Off-White и креативным директором коллекций мужской одежды бренда Louis Vuitton с 2018 года.

Названы финалисты конкурса Car of the Year 2022

Организаторы европейского конкурса Car of the Year обнародовали список машин-финалистов. За звание Автомобиль года 2022 поборются семь моделей.

Примечательно, что в этом году из семи машин, вышедших в финал, шесть оказались электромобилями. Это Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech и Skoda Enyaq iV. Единственный финалист с классическим ДВС - Peugeot 308, у готорого в гамме есть только гибридные исполнения, но электрической версии нет.

Таким образом с вероятностью 85% звание лучшего автомобиля Европы 2022 достанется электромобилю. Ранее электрокар побеждал в этом престижном конкурсе лишь раз: в 2019 году титул достался Jaguar I-Pace.