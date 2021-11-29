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15 электромобилей за 8 лет: Nissan показал свои новые модели на электротяге

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Понедельник 29 ноября 2021 13:50
15 электромобилей за 8 лет: Nissan показал свои новые модели на электротяге Фото: концепт-кары Nissan (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Nissan ускорит реализацию своих планов по электрификации модельного ряда и к 2030 году выведет на рынок 23 новые модели, включая 15 электромобилей. На специальном мероприятии автопроизводитель также показал четыре необычных концепт-кара.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Nissan подтвердил свои планы, объявив о старте своей долгосрочной концепции Ambition 2030. К 2050 году автопроизводитель должен стать углеродно-нейтральным на протяжении всего жизненного цикла своей продукции.

15 электромобилей за 8 лет: Nissan показал свои новые модели на электротягеСвои новые концепт-кары Nissan назвал просто и лаконично: Chill-Out, Max-Out, Surf-Out и Hang-Out. Первый – это купеобразный кроссовер со стремительным силуэтом. Nissan Max-Out представляет собой двухместный родстер.

15 электромобилей за 8 лет: Nissan показал свои новые модели на электротягеNissan Surf-Out показывает нам, какими могут быть электрические внедорожники и пикапы марки в будущем. Компактвэн Hang-Out получил элементы мобильного дома – откидывающийся тент, большой телевизор в салоне и пр. Какие из этих идей воплотятся в серийных машинах, мы узнаем уже в ближайшие годы.

15 электромобилей за 8 лет: Nissan показал свои новые модели на электротягеВ течение следующих пяти лет Nissan инвестирует 2 триллиона иен (17,1 млрд. долларов) в ускорение электрификации своего модельного ряда. В ближайшие пять лет будет представлено не менее 20 новых электрифицированных моделей. Японские топ-менеджеры ожидают, что к 2026 году 75% продаж Nissan в Европе будут приходиться на электрокары и гибриды марки.

15 электромобилей за 8 лет: Nissan показал свои новые модели на электротягеЧтобы реализовать свое видение, Nissan продолжит совершенствовать свои текущие технологии литий-ионных аккумуляторов и внедрять безкобальтовые технологии. Последнее должно позволить снизить затраты на аккумуляторы на 65% к 2028 году.

15 электромобилей за 8 лет: Nissan показал свои новые модели на электротягеВ том же 2028 году в линейке бренда должен появиться первый серийный электромобиль с твердотопливными батареями. Nissan также намеревается увеличить свои производственные мощности по выпуску аккумуляторов до 52 ГВт•ч к 2026 году и до 130 ГВт•ч к 2030 году.

Напомним, что Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Ранее стало известно, что на заводах Bosch начинаются массовые забастовки. Компания анонсировала сокращения и перевод части специалистов на другие должности.

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