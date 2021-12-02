ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Топор в салоне в наследство от умершего дизайнера: показан самый необычный шоу-кар Maybach

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 10:42
Топор в салоне в наследство от умершего дизайнера: показан самый необычный шоу-кар Maybach Фото: электрический Maybach (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Спустя несколько дней после кончины известного модельера Вирджила Абло, Mercedes-Benz представил их совместный проект – необычное купе Maybach. Концепт-кар является двухместным электрическим купе с прицелом на бездорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Команды дизайнеров, участвовавшие в проекте, получили полную свободу творчества, создав новый язык дизайна под руководством Гордена Вагенера и Вирджила Абло.

Топор в салоне в наследство от умершего дизайнера: показан самый необычный шоу-кар MaybachProject Maybach имеет длину почти шесть метров. Передний и задний силовые бамперы, внедорожные шины, расширители крыльев и каркас безопасности демонстрируют внедорожный потенциал электромобиля. Солнечные панели на капоте должны способствовать увеличению запаса хода электрического концепт-кара.

Топор в салоне в наследство от умершего дизайнера: показан самый необычный шоу-кар MaybachИнтерьер электрического купе выполнен в минималистичном дизайне. В салоне нашлось место лишь для пары футуристических сидений. Цифровую приборную панель расположили по центру торпедо. А рядом с водителем в нише двери разместился топор - видимо, для того, чтобы прорубать машине дорогу в лесной чаще.

Вирджил Абло был американским архитектором, креативным директором, модельером, предпринимателем и филантропом, сделавшим блестящую карьеру в индустрии моды.

Топор в салоне в наследство от умершего дизайнера: показан самый необычный шоу-кар MaybachОн был основателем и генеральным директором бренда Off-White и креативным директором коллекций мужской одежды Louis Vuitton с 2018 года. Проект Maybach совместной разработки дизайнера Вирджила Абло и немецкого автопроизводителя будет экспонироваться в музее Рубелла в Майами.

Напомним, что Tesla показала необычный Cybertruck за 50 долларов и распродала его за два часа. Поклонники Tesla готовы покупать любые официальные сувениры.

Ранее стало известно, что показаны самые необычные зарядные станции для электромобилей. Американский художник Майкл Янцен представил несколько необычных концепций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения