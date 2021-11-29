Автомобилем года 2022 в Европе станет электромобиль: у шести из семи финалистов нет ДВС

Организаторы конкурса Car of the Year объявили семерку машин-финалистов, которые поборются за звание лучшего автомобиля Европы 2022. Из семи вышедших в финал моделей шесть - это электромобили.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный сайт Car of the Year.

Европейский конкурс Car of the Year 2022 вошел в решающую фазу. Организаторы объявили список финалистов, которые были отобраны из 39 автомобилей-претендентов.

В финал вышли семь машин: это Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Peugeot 308 Renault Megane E-Tech, Skoda Enyaq iV. Шесть из них - полноценные электромобили (даже не подзаряжаемые гибриды). Только у Peugeot 308 нет электрической версии - только гибридная.

Поэтому почти наверняка можно сказать, что лучшим европейским автомобилем года 2022 станет электромобиль. Ранее "электричка" побеждала в этом престижном конкурсе только один раз: в 2019 году титул достался Jaguar I-Pace.

Еще один интересный момент. Фактически, в финал вышли не семь моделей, а пять. Дело в том, что Cupra Born является, по сути, перелицованным Volkswagen ID.3 с небольшими отличиями в дизайне, а Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 имеют в основе одну платформу и практически не отличаются технически.

Победителя конкурса Car of the Year 2022 назовут в конце февраля. Ранее награждение проходило в рамках автосалона в Женеве в начале марта, но уже второй год подряд выставка не состоится из-за пандемии коронавируса. Поэтому церемония состоится в виде отдельного мероприятия или в онлайн-формате.

Напомним, что Автомобилем года 2021 в Европе был признан хэтчбек Toyota Yaris.

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