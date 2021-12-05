Найдорожчий кросовер BMW та оновлений бюджетник Skoda Karoq. Головне зі світу авто

Компанія BMW представила концепт-кар Concept XM, який піде в серію 2022 року і стане найпотужнішим кросовером марки. Skoda показала рестайлінговий кросовер Karoq. Також стали відомі фіналісти конкурсу Car of the Year 2022.

Про найважливіші автомобільні новини минулого тижня читайте нижче в огляді РБК-Україна Авто.

Показано надпотужний гібрид BMW Concept XM

Компанія BMW представила концепт повнорозмірного гібридного позашляховика Concept XM. Автомобіль створено у спортивному M-підрозділі компанії, він перетвориться на серійну модель у 2022 році.

Для компанії майбутній BMW XM стане знаковою моделлю. Адже це буде лише друга оригінальна модель M-підрозділу без аналогів у звичайній лінійці марки. Першим був суперкар BMW M1, що випускався в 1978-81 роках. Крім того, новинка стане першим гібридом з шильдиком "BMW M".

Concept XM побудовано на платформі, яка лежить в основі кросоверів X5, X6 і X7, але дизайн у нього повністю оригінальний. Величезні "ніздрі", додаткові прожектори над лобовим склом, 23-дюймові колеса... Заявлено, що силова установка у складі бензинового турбомотора V8 та електродвигуна розвиває 750 к.с. та 1000 Нм. Для порівняння: найпотужніші кросовери X5 M Competition і X6 M Competition мають мотори на 625 к.с. та 750 Нм.

Представлено оновлений кросовер Skoda Karoq

Компанія Skoda представила оновлений кросовер Karoq. Рейстайлінг впроваджено після чотирьох років виробництва.

Зовнішні зміни торкнулися фар (свідіодіодні в "базі" та матричні за доплату), бамперів та решітки радіатора, а в салоні привертає увагу віртуальна панель приладів – така буде у всіх версіях оновленого кросовера. Діагональ центального дисплея медіасистеми – від 8 до 9,2 дюйма.

В Україні оновлений Karoq буде продаватися з вже знайомими моторами дорестайлінгової версії: це 1.4 TSI (110 кВт) з "автоматом", 2.0 TDI (85 кВт) з "механікою" або 7-супінчастою DSG, а також 2,0 TDI (110 кВт ) з DSG.

Nissan анонсував 23 нові моделі у найближчі вісім років

Компанія Nissan представила стратегічний план розвитку Ambition 2030. Він передбачає випуск 15 електричних і восьми гібридних моделей протягом найближчих восьми років.

Таким чином, до 2030 року гама Nissan на 50% складатиметься з електрифікованих моделей. У розробку новинок компанія інвестує 17,6 млрд. доларів. Основну ставку у просуванні електромобілів та гібридів буде зроблено на Європу, де вже у 2026 році такі машини становитимуть 75% продажів бренду. У Японії та Китаї показник становитиме 55 і 40% відповідно, а у США 40-відсотковий рівень електрифікації буде досягнуто до 2030 року.

Також Nissan івестує 176 млн доларів у розвиток інфраструктури зарядних станцій для електромобілів і нарощуватиме виробництво акумуляторних батарей - до 52 ГВт∙год на рік до 2026 року і до 130 ГВт∙год до 2030-го.

Показано найнезвичайніший концепт Maybach

Компанія Mercedes представила шоу-кар Project Maybach. Автомобіль був створений дизайнером Вірджилом Абло і демонструватиметься в музеї Рубелла в Майамі.

Позашляховик довжиною шість метрів має силові бампери спереду та ззаду, величезні шини з позашляховим протектором та вбудований каркас безпеки. А в салоні поруч із водієм розміщена... сокира.

Дебют Project Maybach був затьмарений смертю його творця. За кілька днів до прем'єри Вірджіл Абло помер від раку. Він був засновником бренду Off-White та креативним директором колекцій чоловічого одягу бренду Louis Vuitton з 2018 року.

Названо фіналістів конкурсу Car of the Year 2022

Організатори європейського конкурсу Car of the Year оприлюднили список машин-фіналістів. За звання Автомобіль року 2022 поборються сім моделей.

Примітно, що цього року із семи машин, що вийшли до фіналу, шість виявилися електромобілями. Це Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, Skoda Enyaq iV. Єдиний фіналіст з класичним ДВС - Peugeot 308, у якого в гамі є тільки гібридні виконання, але електричної версії немає.

Таким чином з ймовірністю 85% звання найкращого автомобіля Європи 2022 дістанеться електромобілю. Раніше електрокар перемагав у цьому престижному конкурсі лише раз: у 2019 році титул дістався Jaguar I-Pace.