КрАЗ для перевозки танков и полицейские автомобили-фантомы. Главное из мира авто в Украине

Последняя неделя января принесла немало новостей из мира авто, связанных с Украиной. Завод КрАЗ поставил для Минобороны первую партию тягачей для транспортировки тяжелой военной техники, а Патрульная полиция вывела на улицы Киева первые автомобили-фантомы для скрытого слежения за соблюдением ПДД. Также стало известно, сколько в 2021 году было совершено ДТП с участием нетрезвых водителей и сколько полицейских машин разбили в авариях.
О главных автомобильных новостях уходящей недели читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.
КрАЗ построил по заказу Министерства обороны первую партию специализированных седельных тягачей 6510ТЕ. Эти машины предназначены для перевозки тяжелой военной техники, включая танки и самоходные артиллерийские гаубицы. Партия насчитывает три машины.
Трехосный КрАЗ-6510ТЕ со всеми ведущими колесами оснащен 450-сильным турбодизелем и способен буксировать прицепы полной массой до 70 тонн. Также в оснащении есть гидролебедка с тяговым усилием 15 тонн.
Этот заказ знаменует возобновление поставок техники КрАЗ для нужд Вооруженных сил Украины. Ранее завод отправил военным полноприводный грузовик КрАЗ-63221 6х6, предназначенный для монтажа специального армейского оборудования.
Улицы Киева начали патрулировать специальные автомобили-фантомы. Эти машины предназначены для скрытой фиксации нарушений ПДД (в первую очередь, превышения скорости) непосредственно в движении. Для этого они оборудованы специальными камерами.
Пока в распоряжении полиции есть четыре таких "фантома", все - кроссоверы Skoda Kodiaq темно-серого цвета. Машины лишены надписей "Патрульна поліція" и других внешних опознавательных знаков (есть скрытые проблесковые маячки).
За первый день работы скрытых патрулей 25 января ими было зафиксировано почти 1000 нарушений скоростного режима. При этом, как признались в МВД, "фантомы" могут распознать не все номерные знаки.
В течение года в различных дорожно-транспортных происшествиях был поврежден 561 патрульный автомобиль. Такую информацию обнародовали в Патрульной полиции.
Всего в распоряжении Патрульной полиции насчитывается около 3600 автомобилей. Иными словами, за год в ДТП пострадало 15% парка. Стоит отметить, что в этих авариях были виноваты как сами патрульные, находившиеся за рулем, так и другие участники дорожного движения. Правда, детальную статистику в ведомстве не разглашают.
До конца 2021 года удалось отремонтировать 393 служебных авто, разбитых в течение года. Еще 168 машин ожидают восстановления.
Еще более печальные итоги 2021 года - по количеству ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Согласно данным Патрульной полиции, за год в Украине произошло 5019 таких дорожно-транспортных происшествий.
Эти аварии унесли жизни 113 людей, еще 1072 человека были травмированы.
В течение года патрульные полицейские задержали более 133 тысяч водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. По сравнению с 2020 годом количество пойманных на "пьянке" выросло на 4 тысячи человек.
Бронетранспортер "Козак-7" впервые показали руководству Вооруженных сил Украины. Новинку осмотрели главнокомандующий генерал-лейтенант Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
Данный БТР рассчитан на перевозку девяти человек, не считая экипажа. Машина приводится в движение турбодизелем V8 мощностью 390 л.с., трансмиссия - автоматическая. Полная масса составляет почти 12 тонн, максимальная скорость - 150 км/ч.
Боевая машина спроектирована и изготовлена на киевском НПО "Практика". Мощности предприятия позволяют выпускать по 150-200 таких бронетранспортеров в год.