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Останутся безнаказанными: какие номерные знаки не распознают полицейские патрули-фантомы

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Четверг 27 января 2022 09:50
Останутся безнаказанными: какие номерные знаки не распознают полицейские патрули-фантомы Патрульные автомобили-фантомы (Фото: МВД Украины)
Автор: Вадим Добровольский

В МВД рассказали об ограничениях системы скрытого измерения скорости в движении. Как оказалось, полицейские автомобили-фантомы распознают не все номерные знаки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на FB-страницу Антона Геращенко.

Как мы ранее рассказывали, за 25 января, первый день работы скрытых полицейских патрулей-фантомов, было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости. Однако, как оказалось, камеры, установленные на этих автомобилях, могут "читать" не все номерные знаки. Следовательно, некоторые нарушители останутся безнаказанными.

С именными номерами проблем нет, они распознаются, а нарушитель идентифицируется. "Буквенные номера типа имен "САША" и "МАША" отлично фиксируются и получают штрафы", - разъяснил в Facebook советник министра МВД Антона Геращенко.

Останутся безнаказанными: какие номерные знаки не распознают полицейские патрули-фантомы

Пока не решен вопрос по автомобилям дипломатов, номерам военных авто, и ряда других спецавтомобилей.

Самая большая проблема - это авто-двойники и машины, зарегистрированные до 2011 года. Бывают неточности в регистрационных данных.

"Мы работаем для устранения этой проблемы", - отметил Антон Геращенко.

Как отмечают в МВД, задача "фантомов" - не собирать штрафы, а сделать дороги Украины безопасными. Поэтому в ближайшие два года ведомство планирует вывести на дороги страны еще 80 таких комплексов.

Напомним, КрАЗ построил для ВСУ первую партию тягачей для перевозки танков. Первые три автомобиля были переданы Минобороны 25 января.

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