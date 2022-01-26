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Почти 1000 нарушений: стали известны результаты первого дня работы полицейских патрулей-фантомов

Новина українською →
Среда 26 января 2022 19:43
Почти 1000 нарушений: стали известны результаты первого дня работы полицейских патрулей-фантомов Экипаж скрытого полицейского патруля "фантома" за работой (Фото: t.me/patrolpolice_ua/1553)
Автор: Вадим Добровольский

Стали известны результаты первого дня работы полицейских автомобилей-фантомов. Специальные патрули курсируют улицами Киева и фиксируют нарушения ПДД прямо в движении.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Телеграм-канал Патрульной полиции.

Как мы сообщали ранее, с 25 января улицы Киева начали патрулировать "фантомы" - специальные полицейские автомобили без опознавательных знаков, оборудованные системой фиксации нарушений ПДД. В первую очередь скрыте патрули будут отслеживать нарушения скоростного режима. Также сообщалось, по какому принципу "фантомы" фиксируют нарушения и передают данные.

Почти 1000 нарушений: стали известны результаты первого дня работы полицейских патрулей-фантомов

Теперь же Патрульная полиция Украины обнародовал результаты первого дня работы "фантомов".

Итак, 25 января патрульные "фантомы" фиксировали нарушения скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения решений об административном правонарушении. Сейчас это 990 административных постановлений.

Напомним, опубликованы первые фото серийного пикапа Tesla Cybertruck.

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полиция ПДД Патрульная служба
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