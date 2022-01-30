КрАЗ для перевезення танків і поліцейські автомобілі-фантоми. Головне зі світу авто в Україні

Останній тиждень січня приніс чимало новин зі світу авто, пов'язаних з Україною. Завод КрАЗ поставив для Міноборони першу партію тягачів для транспортування важкої військової техніки, а Патрульна поліція вивела на вулиці Києва перші автомобілі-фантоми для прихованого стеження за дотриманням ПДР. Також стало відомо, скільки у 2021 році було скоєно ДТП за участю нетверезих водіїв і скільки поліцейських машин розбили в аваріях.

Про головні Автомобільні новини тижня, що минає читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

КрАЗ побудував партію тягачів для перевезення танків

КрАЗ побудував на замовлення Міністерства оборони першу партію спеціалізованих сідельних тягачів 6510ТЕ. Ці машини призначені для перевезення важкої військової техніки, включаючи танки та самохідні артилерійські гаубиці. Партія налічує три машини.

Тривісний КрАЗ-6510ТЕ з усіма ведучими колесами оснащено 450-сильним турбодизелем, машина здатна буксирувати причепи повною масою до 70 тонн. Також в оснащенні є гідролебідка з тяговим зусиллям 15 тонн.

Це замовлення знаменує відновлення поставок техніки КрАЗ для потреб Збройних сил України. Раніше завод відправив військовим повнопривідна вантажівка КрАЗ-63221 6х6, призначений для монтажу спеціального армійського обладнання.

Патрульна поліція почала використовувати автомобілі-фантоми

Вулиці Києва почали патрулювати спеціальні автомобілі-фантоми. Ці машини призначені для прихованої фіксації порушень ПДР (в першу чергу, перевищення швидкості) безпосередньо в русі. Для цього вони обладнані спеціальними камерами.

Поки в розпорядженні поліції є чотири таких" фантома", всі - кросовери Skoda Kodiaq темно-сірого кольору. Машини позбавлені написів "Патрульна поліція" та інших зовнішніх розпізнавальних знаків (є приховані проблискові маячки).

За перший день роботи прихованих патрулів 25 січня ними було зафіксовано майже 1000 порушень швидкісного режиму. При цьому, як зізналися в МВС, "фантоми" можуть розпізнати не всі номерні знаки.

За 2021 рік у ДТП розбили понад 500 патрульних авто

Протягом року в різних дорожньо-транспортних пригодах було пошкоджено 561 патрульний автомобіль. Таку інформацію оприлюднили в патрульній поліції.

Всього в розпорядженні патрульної поліції налічується близько 3600 автомобілів. Іншими словами, за рік в ДТП постраждало 15% парку. Варто відзначити, що в цих аваріях були винні як самі патрульні, що знаходилися за кермом, так і інші учасники дорожнього руху. Щоправда, детальну статистику у відомстві не розголошують.

До кінця 2021 року вдалося відремонтувати 393 службових авто, розбитих протягом року. Ще 168 машин очікують відновлення.

У 2021 році в Україні скоєно понад 5 тисяч "п'яних" ДТП

Ще більш сумні підсумки 2021 року - за кількістю ДТП, скоєних водіями в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Згідно з даними патрульної поліції, за рік в Україні сталося 5019 таких дорожньо-транспортних пригод.

Ці аварії забрали життя 113 людей, ще 1072 людини були травмовані.

Протягом року патрульні поліцейські затримали понад 133 тисячі водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння. У порівнянні з 2020 роком кількість спійманих на "пиятиці" зросла на 4 тисячі осіб.

Бронеавтомобіль "Козак-7" представили військовим

Бронетранспортер "Козак-7" вперше показали керівництву Збройних сил України. Новинку оглянули Головнокомандувач генерал-лейтенант Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Даний БТР розрахований на перевезення дев'яти осіб, не рахуючи екіпажу. Машина приводиться в рух турбодизелем V8 потужністю 390 к.с., Трансмісія - Автоматична. Повна маса становить майже 12 тонн, максимальна швидкість - 150 км/год.

Бойова машина спроектована і виготовлена на київському НВО "Практика". Потужності підприємства дозволяють випускати по 150-200 таких бронетранспортерів на рік.