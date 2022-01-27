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Новый бронеавтомобиль "Козак-7" впервые показали руководству Вооруженных сил Украины

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Четверг 27 января 2022 18:51
Новый бронеавтомобиль "Козак-7" впервые показали руководству Вооруженных сил Украины Бронеавтомобиль "Козак-7" (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Новую бронированную боевую колесную машину "Козак-7" показали украинским военным. Руководство Вооруженных сил Украины осмотрело новинку. Над созданием новинки трудилось киевское НПО "Практика".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Бронеавтомобиль создан для экспортных рынков. Уже в ближайшее время первые образцы новинки отправятся на международную выставку вооружения в Саудовскую Аравию. Машина предназначена для поддержки пехоты и ведения боевых действий в условиях городской застройки.

Новый бронеавтомобиль &quot;Козак-7&quot; впервые показали руководству Вооруженных сил УкраиныГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала выразили заинтересованность в новой продукции киевского предприятия.

В сравнение с предыдущими моделями бронемашин семейства "Козак", новинка является более доступной по стоимости и сохраняет такую же вооруженность. Боевая колесная машина оснащается 390-сильным дизельным V8 в сочетании с автоматической коробкой передач. Несмотря на вес в почти 12 тонн, "Козак-7" способен разгоняться до 150 км/ч. Машина рассчитана на перевозку девяти человек.

Новый бронеавтомобиль &quot;Козак-7&quot; впервые показали руководству Вооруженных сил УкраиныПри стабильном спросе предприятие готово производить по 150-200 БТР подобного класса ежегодно. По итогам 2021 года НПО "Практика" собрало около 150 бронемашин для внутреннего рынка, а также для нескольких экспортных рынков.

Напомним, ранее КрАЗ поставил для нужд ВСУ полноприводный КрАЗ-63221 6х6. На шасси этой машины будет установлено специальное армейское оборудование.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом. Интересно, что прототип получил фары от 10-летней машины.

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