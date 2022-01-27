Новый бронеавтомобиль "Козак-7" впервые показали руководству Вооруженных сил Украины

Новую бронированную боевую колесную машину "Козак-7" показали украинским военным. Руководство Вооруженных сил Украины осмотрело новинку. Над созданием новинки трудилось киевское НПО "Практика".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Бронеавтомобиль создан для экспортных рынков. Уже в ближайшее время первые образцы новинки отправятся на международную выставку вооружения в Саудовскую Аравию. Машина предназначена для поддержки пехоты и ведения боевых действий в условиях городской застройки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала выразили заинтересованность в новой продукции киевского предприятия.

В сравнение с предыдущими моделями бронемашин семейства "Козак", новинка является более доступной по стоимости и сохраняет такую же вооруженность. Боевая колесная машина оснащается 390-сильным дизельным V8 в сочетании с автоматической коробкой передач. Несмотря на вес в почти 12 тонн, "Козак-7" способен разгоняться до 150 км/ч. Машина рассчитана на перевозку девяти человек.

При стабильном спросе предприятие готово производить по 150-200 БТР подобного класса ежегодно. По итогам 2021 года НПО "Практика" собрало около 150 бронемашин для внутреннего рынка, а также для нескольких экспортных рынков.

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