КрАЗ для перевозки танков и полицейские автомобили-фантомы. Главное из мира авто в Украине

Последняя неделя января принесла немало новостей из мира авто, связанных с Украиной. Завод КрАЗ поставил для Минобороны первую партию тягачей для транспортировки тяжелой военной техники, а Патрульная полиция вывела на улицы Киева первые автомобили-фантомы для скрытого слежения за соблюдением ПДД. Также стало известно, сколько в 2021 году было совершено ДТП с участием нетрезвых водителей и сколько полицейских машин разбили в авариях.

О главных автомобильных новостях уходящей недели читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

КрАЗ построил партию тягачей для перевозки танков

КрАЗ построил по заказу Министерства обороны первую партию специализированных седельных тягачей 6510ТЕ. Эти машины предназначены для перевозки тяжелой военной техники, включая танки и самоходные артиллерийские гаубицы. Партия насчитывает три машины.

Трехосный КрАЗ-6510ТЕ со всеми ведущими колесами оснащен 450-сильным турбодизелем и способен буксировать прицепы полной массой до 70 тонн. Также в оснащении есть гидролебедка с тяговым усилием 15 тонн.

Этот заказ знаменует возобновление поставок техники КрАЗ для нужд Вооруженных сил Украины. Ранее завод отправил военным полноприводный грузовик КрАЗ-63221 6х6, предназначенный для монтажа специального армейского оборудования.

Патрульная полиция начала использовать автомобили-фантомы

Улицы Киева начали патрулировать специальные автомобили-фантомы. Эти машины предназначены для скрытой фиксации нарушений ПДД (в первую очередь, превышения скорости) непосредственно в движении. Для этого они оборудованы специальными камерами.

Пока в распоряжении полиции есть четыре таких "фантома", все - кроссоверы Skoda Kodiaq темно-серого цвета. Машины лишены надписей "Патрульна поліція" и других внешних опознавательных знаков (есть скрытые проблесковые маячки).

За первый день работы скрытых патрулей 25 января ими было зафиксировано почти 1000 нарушений скоростного режима. При этом, как признались в МВД, "фантомы" могут распознать не все номерные знаки.

За 2021 год в ДТП разбили свыше 500 патрульных авто

В течение года в различных дорожно-транспортных происшествиях был поврежден 561 патрульный автомобиль. Такую информацию обнародовали в Патрульной полиции.

Всего в распоряжении Патрульной полиции насчитывается около 3600 автомобилей. Иными словами, за год в ДТП пострадало 15% парка. Стоит отметить, что в этих авариях были виноваты как сами патрульные, находившиеся за рулем, так и другие участники дорожного движения. Правда, детальную статистику в ведомстве не разглашают.

До конца 2021 года удалось отремонтировать 393 служебных авто, разбитых в течение года. Еще 168 машин ожидают восстановления.

В 2021 году в Украине произошло свыше 5 тысяч "пьяных" ДТП

Еще более печальные итоги 2021 года - по количеству ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Согласно данным Патрульной полиции, за год в Украине произошло 5019 таких дорожно-транспортных происшествий.

Эти аварии унесли жизни 113 людей, еще 1072 человека были травмированы.

В течение года патрульные полицейские задержали более 133 тысяч водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. По сравнению с 2020 годом количество пойманных на "пьянке" выросло на 4 тысячи человек.

Бронеавтомобиль "Козак-7" представили военным

Бронетранспортер "Козак-7" впервые показали руководству Вооруженных сил Украины. Новинку осмотрели главнокомандующий генерал-лейтенант Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Данный БТР рассчитан на перевозку девяти человек, не считая экипажа. Машина приводится в движение турбодизелем V8 мощностью 390 л.с., трансмиссия - автоматическая. Полная масса составляет почти 12 тонн, максимальная скорость - 150 км/ч.

Боевая машина спроектирована и изготовлена на киевском НПО "Практика". Мощности предприятия позволяют выпускать по 150-200 таких бронетранспортеров в год.