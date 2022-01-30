ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

КрАЗ для перевозки танков и полицейские автомобили-фантомы. Главное из мира авто в Украине

Новина українською →
Воскресенье 30 января 2022 10:30
КрАЗ для перевозки танков и полицейские автомобили-фантомы. Главное из мира авто в Украине Патрульные автомобили-фантомы и КрАЗы для ВСУ (Фото: коллаж РБК-Украина Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Последняя неделя января принесла немало новостей из мира авто, связанных с Украиной. Завод КрАЗ поставил для Минобороны первую партию тягачей для транспортировки тяжелой военной техники, а Патрульная полиция вывела на улицы Киева первые автомобили-фантомы для скрытого слежения за соблюдением ПДД. Также стало известно, сколько в 2021 году было совершено ДТП с участием нетрезвых водителей и сколько полицейских машин разбили в авариях.

О главных автомобильных новостях уходящей недели читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

КрАЗ построил партию тягачей для перевозки танков

КрАЗ для перевозки танков и полицейские автомобили-фантомы. Главное из мира авто в Украине

КрАЗ построил по заказу Министерства обороны первую партию специализированных седельных тягачей 6510ТЕ. Эти машины предназначены для перевозки тяжелой военной техники, включая танки и самоходные артиллерийские гаубицы. Партия насчитывает три машины.

Трехосный КрАЗ-6510ТЕ со всеми ведущими колесами оснащен 450-сильным турбодизелем и способен буксировать прицепы полной массой до 70 тонн. Также в оснащении есть гидролебедка с тяговым усилием 15 тонн.

Этот заказ знаменует возобновление поставок техники КрАЗ для нужд Вооруженных сил Украины. Ранее завод отправил военным полноприводный грузовик КрАЗ-63221 6х6, предназначенный для монтажа специального армейского оборудования.

Патрульная полиция начала использовать автомобили-фантомы

КрАЗ для перевозки танков и полицейские автомобили-фантомы. Главное из мира авто в Украине

Улицы Киева начали патрулировать специальные автомобили-фантомы. Эти машины предназначены для скрытой фиксации нарушений ПДД (в первую очередь, превышения скорости) непосредственно в движении. Для этого они оборудованы специальными камерами.

Пока в распоряжении полиции есть четыре таких "фантома", все - кроссоверы Skoda Kodiaq темно-серого цвета. Машины лишены надписей "Патрульна поліція" и других внешних опознавательных знаков (есть скрытые проблесковые маячки).

За первый день работы скрытых патрулей 25 января ими было зафиксировано почти 1000 нарушений скоростного режима. При этом, как признались в МВД, "фантомы" могут распознать не все номерные знаки.

За 2021 год в ДТП разбили свыше 500 патрульных авто

КрАЗ для перевозки танков и полицейские автомобили-фантомы. Главное из мира авто в Украине

В течение года в различных дорожно-транспортных происшествиях был поврежден 561 патрульный автомобиль. Такую информацию обнародовали в Патрульной полиции.

Всего в распоряжении Патрульной полиции насчитывается около 3600 автомобилей. Иными словами, за год в ДТП пострадало 15% парка. Стоит отметить, что в этих авариях были виноваты как сами патрульные, находившиеся за рулем, так и другие участники дорожного движения. Правда, детальную статистику в ведомстве не разглашают.

До конца 2021 года удалось отремонтировать 393 служебных авто, разбитых в течение года. Еще 168 машин ожидают восстановления.

В 2021 году в Украине произошло свыше 5 тысяч "пьяных" ДТП

КрАЗ для перевозки танков и полицейские автомобили-фантомы. Главное из мира авто в Украине

Еще более печальные итоги 2021 года - по количеству ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Согласно данным Патрульной полиции, за год в Украине произошло 5019 таких дорожно-транспортных происшествий.

Эти аварии унесли жизни 113 людей, еще 1072 человека были травмированы.

В течение года патрульные полицейские задержали более 133 тысяч водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. По сравнению с 2020 годом количество пойманных на "пьянке" выросло на 4 тысячи человек.

Бронеавтомобиль "Козак-7" представили военным

КрАЗ для перевозки танков и полицейские автомобили-фантомы. Главное из мира авто в Украине

Бронетранспортер "Козак-7" впервые показали руководству Вооруженных сил Украины. Новинку осмотрели главнокомандующий генерал-лейтенант Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Данный БТР рассчитан на перевозку девяти человек, не считая экипажа. Машина приводится в движение турбодизелем V8 мощностью 390 л.с., трансмиссия - автоматическая. Полная масса составляет почти 12 тонн, максимальная скорость - 150 км/ч.

Боевая машина спроектирована и изготовлена на киевском НПО "Практика". Мощности предприятия позволяют выпускать по 150-200 таких бронетранспортеров в год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение Автомобильный рынок Полиция Киева
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения