Топ-5 концепт-каров автосалона в Лос-Анджелесе, которые станут серийными

На этой неделе в Лос-Анджелесе проходит очередной автосалон. Серийных премьер на выставке немного, зато были представлены несколько интересных концепт-каров. Примечательно, что все они электрические и в большинстве своем будут иметь продолжение в виде серийных моделей.

Обзор самых интересных концепт-каров Лос-Анджелеса читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Hyundai Seven

Главными концептуальными премьерами автосалона в Лос-Анджелесе стали электрические кроссоверы от компаний Hyundai и Kia. Как мы ранее рассказывали, концепт Hyundai Seven является предвестником флагманской электрической модели Ioniq 7.

В дизайне "семерки" присутствуют отсылки к серийному минивэну Staria - сходство читается спереди, где присутствует узкая полоска светодиодных ходовых огней во всю ширину капота. Самая необычная особенность кузова - несимметричность дверей. С водительской стороны предусмотрена только одна дверь, а вот с пассажирской - две, причем открываются они навстречу друг другу, а центральная стойка отсутствует.

Такая компоновка проистекает из особенностей салона, который представляет собой лаунж-зону. Передние сиденья поворачиваются на 180 градусов, а вместо кресел второго ряда установлен угловой диван, как в домашней гостиной.

Вдобавок, Seven является беспилотником, поэтому у водителя нет ни руля, ни педалей. А на случай необходимости ручного управления из правого подлокотника водительского кресла выдвигается специальный джойстик.

Концепт построен на платформе E-GMP. Тем самым у машины батарея на 800-вольвой электросистеме, а зарядка возможна на станциях постоянного тока мощностью до 350 кВт. Зарядиться до 80% можно за 20 минут, а ожидаемый запас хода превысит 480 км.

Серийное производство начнется не раньше 2023 года, и к этому времени машина претерпит немало изменений. Концепция дизайна, скорее всего сохранится, а вот от несимметричных дверей и лаунж-зоны придется отказаться. Также появятся руль и педали, хотя система автономного вождения так или иначе будет реализована.

Kia EV9

Вместе с Hyindai свой электрический кроссовер показала Kia (обе компании входят в один концерн). Как мы рассказывали ранее, электромобиль Kia EV9 реализует, как и его собрат Hyundai Seven, концепцию полноразмерного кроссовера на электротяге и является предвестником серийной модели, которой уготована роль электрического флагмана бренда.

В длину концепт достигает 4930 мм, в ширину - 2055 мм, в высоту - 1790 мм. Колесная база - 3100 мм, а колеса имеют диаметр 22 дюйма.

В основе тоже лежит модульная платформа E-GMP, но дизайн и концепция салона у K9 свои. Внешне машина пышет брутальностью и выделяется ломаными гранями угловатого кузова. Дверей здесь привычное количество - четыре, но открываются они по тому же принципу - распахиваясь навстречу друг другу, образуя широченный проем без центральной стройки.

Из особенностей дизайна следует отметить замаскированные фары головного света и солнечную батарею в задней части капота - она предназначена для питания климатической установки и мультимедиа. В салоне - три ряда сидений, которые можно трансформировать в разных вариациях: например кресла второго ряда можно превратить в обеденный стол.

Как и Hyundai Seven, тяговая батарея имеет 800-вольтовую архитектуру и поддерживает зарядку на станциях постоянного тока мощностью до 350 кВт. Ориентировочное время зарядки от 10% до 80% - 20 минут, а прогнозируемый запас хода - более 480 км.

Mullen Five

Американская марка Mullen пока практически неизвестна в автомобильной индустрии, но на автосалоне в Лос-Анджелесе было объявлено, что электрический кроссовер Five пойдет в серию в 2023 году.

Среднеразмерный кроссовер (габариты компания не обнародовала) имеет батарею емкостью 95 кВт·ч и заявленную дальность хода 523 км. Разгон до первой "сотни" - всего 3,2 секунды, а зарядить батарею от 10 до 80% можно за 21 минуту. В будущем обещана более быстрая версия RS с динамикой 1,9 секунды до 100 км/ч.

Mullen Five разработан и изготовлен ​​в США, но какая платформа лежит в основе, пока неизвестно. Также не объявлена мощность силовой установки, известно лишь, что электромоторов два - по одному на каждую ось.

Компания намерена начать выпуск "пятерки" в конце 2023 года на собственном заводе в США. Поставки клиентам планируются в первой половине 2024-го. Заказ на машину можно оформить уже сейчас, внеся депозит в размере 100 долларов. Цены начинаются с 55 тысяч долларов, а самая дорогая версия обойдется в 75 тысяч.

EdisonFuture EF1-T

В октябре стартап SPI Energy анонсировал электрический пикап EdisonFuture EF1-T, но тогда біли показаны лишь компьютерные рендеры. А на автосалоне в Лос-Анджелесе был представлена "живая" машина в металле и пластике. Заявлено, что пикап будет выпускаться серийно, но даже примерная дата начала выпуска не называется.

Концептуальный пикап примечателен наличием большой панелью с солнечными батареями, которая может раскладываться для увеличения площади. Двухрядная кабина вмещает шесть человек, а в салоне привлекают внимание информационно-развлекательная система с 17,5-дюймовым дисплеем. Вместо внешних зеркал заднего вида - видеокамеры, которые транслируют изображение на мониторы.

На технические подробности компания оказалась скупа. Пока объявлено, что EdisonFuture EF1-T будет доступен в трех конфигурациях. Начальная версия будет иметь один электродвигатель, который обеспечит разгон до "сотни" менее чем за 6,5 секунды. Запас хода у такого пикапа составляет 483 км.

Продвинутая комплектация с двумя моторами имеет динамику 4,5 секунды до 100 км/ч, а топовый вариант с тремя электродвигателями способен на разгон до "сотни" за 3,9 секунды. Запас хода - 612 км и 724 км соответственно.

Alpha Saga

Калифорнийский стартап Alpha Motor показал на выставке свою очередную разработку - электрический седан под названием Saga. Электромобиль выделяется стильным дизайном в ретростиле и заявлен к производству в конце 2023 года.

Длина Alpha Saga составляет 4700 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1440 мм. Предусмотрены две версии: заднеприводная с одним электромотором и полноприводная с двумя моторами. Ни для одного из вариантов силовой установки мощность не объявлена, но обещана динамика с разгоном до "сотни" за 6 секунд и максималка 200 км/ч.

Седан получит батарею емкостью 85 кВт·ч, что обещает запас хода на одной зарядке свыше 480 км. Как и у многих электромобилей, у Саги два багажника суммарным объемом 566 литров.

Примерные цены уже известны: в зависимости от версии Alpha Saga будет стоить 40-50 тысяч долларов. Предзаказ можно оформить уже сейчас на сайте компании.