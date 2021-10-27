Новый конкурент Tesla Cybertruck: анонсирован еще один электрический пикап

Стартап SPI Energy анонсировал электрический пикап EdisonFuture EF1-T. При условии запуска в серию машина будет конкурировать с Tesla Cybertruck.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на EdisonFuture.

Автомобильная индустрия движется к полностью электрическому будущему, поэтому многие производители и стартапы стремятся создавать заполнить электромобилями все рыночные сегменты. Это относится и к пикапам, которые особенно популярны в США.

Вот и компании EdisonFuture и Phoenix Motor представили свое видение электрического "грузовика". Он называется EF1-T и создан в сотрудничестве с Icona Design Group и неназванными ведущими автопроизводителями.

Пока машина представлена в виде компьютерных рендеров, но концепция уже обнародована. Стартовая версия EF1-T под названием Premium будет иметь один электромотор, с которым разгон до 100 км/ч займет 6,5 секунды. Более мощная двухмоторная версия Premium будет достигать первой "сотни" за 4,5 секунды. Ну а для топ-модификации Super с тремя электродвигателями заявлена динамика до 100 км/ч за 3,9 секундны.

Ничего не напоминает? Точно такие же исполнения с одним, двумя и тремя моторами получит нашумевший пикап Tesla Cybertruck. Но если детище Маска хоть и медленно, но движется к серийному выпуску, то будущее EF1-T туманно.

Пока заявлено, что через несколько месяцев будет показан первый "живой" прототип, а дата возможного запуска в производство не называется. Также неизвестно, какими батареями и какой емкости будет комплектоваться новинка. Пополнить емкость аккумулятора можно будет с помощью раздвижной солнечной батареи, встроенной в крышу.

Визуализация интерьера демонстрирует большой 17,5-дюймовый экран медиасистемы, проекционный дисплей и ящики для мелкого багажа, встроенные в двери. Помимо EF1-T, компания планирует создать полностью электрический фургон на той же платформе, получивший название EF1-V.

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