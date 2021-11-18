Зарядка за 20 мин и солнечная батарея на капоте: показан предвестник флагманского электрокроссовера Kia

Компания Kia представила на автосалоне в Лос-Анджелесе прототип большого электрического внедорожника Kia Concept EV9.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Kia.

Полноразмерный кроссовер разработан на модульной архитектуре E-GMP, но если соплатформенный шоу-кар Hyundai Seven представляет собой офис на колесах, то Kia Concept EV9 претендует на лавры брутального внедорожника.

Габаритные размеры прототипа составляют 4930х2055х1790 миллиметров. Колесная база вытянулась до 3100 мм – на 20 сантиметров больше, чем у серийного полноразмерного кроссовера Kia Telluride.

Из примечательных особенностей концепта можно отметить встроенные в фальшрешетку радиатора ячейки фар, камеры вместо традиционных зеркал и огромные 22-дюймовые диски.

Трехрядный салон имеет несколько вариантов трансформации: "рабочий" Active Mode, "релаксационный" Pause Mode и Enjoy Mode – для отдыха на природе. По центру передней панели красуется общий для щитка приборов и мультимедиа сенсорный дисплей диагональю 27 дюймов.

Что касается техники, то информации пока не больше, чем для концепта Hyundai Seven. Информация относительно силовой установки пока не рассекречена. Сообщается, что ожидаемая дальность хода на одной зарядке составит более 480 километров, а восполнить заряд батареи с 10% до 80% можно будет всего за 20 минут.

Серийная версия большого кроссовера Kia EV9 дебютирует в 2022 году. Пока в арсенале корейской марки есть лишь одна электрическая модель, созданная с нуля, а не из модели с ДВС - это паркетник EV6.

Напомним, что у компании Kia амбициозные экологические планы, включающие в себя полный отказ от ДВС. Объявлено, что с 2040 году корейская марка будет продавать во всем мире исключительно электромобили, а к 2045 году станет углеродно-нейтральной.