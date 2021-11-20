Топ-5 концепт-карів автосалону в Лос-Анджелесі, що стануть серійними

На цьому тижні в Лос-Анджелесі проходить черговий автосалон. Серійних прем'єр на виставці небагато, зате було представлено кілька цікавих концепт-карів. Примітно, що всі вони електричні й матимуть продовження у вигляді серійних моделей.

Огляд найцікавіших концепт-карів Лос-Анджелеса читайте нижче в матеріалі РБК-Украина Авто.

Hyundai Seven

Головними концептуальними прем'єрами автосалону в Лос-Анджелесі стали електричні кросовери від компаній Hyundai та Kia. Як ми раніше розповідали, концепт Hyundai Seven є передвісником флагманської електричної моделі Ioniq 7.

У дизайні "сімки" присутні відсилання до серійного мінівену Staria - схожість читається спереду, де присутня вузька смужка світлодіодних ходових вогнів на всю ширину капота. Сама незвичайна особливість кузова - несиметричність дверей. З водійського боку передбачена тільки одна, а ось з пасажирської - дві, причому відкриваються вони назустріч одна одній, а центральна стійка відсутня.

Таке компонування виникає з особливостей салону, який являє собою лаунж-зону. Передні сидіння повертаються на 180 градусів, а замість крісел другого ряду встановлений кутовий диван, як в домашній вітальні.

До того ж Seven є безпілотником, тому у водія немає ні керма, ні педалей. А на випадок необхідності ручного управління з правого підлокітника водійського крісла висувається спеціальний джойстик.

Концепт побудовано на платформі E-GMP. Тим самим у машини батарея на 800-вольвой електросистемі, а зарядка можлива на станціях постійного струму потужністю до 350 кВт. Зарядитися до 80% можна за 20 хвилин, а очікуваний запас ходу перевищить 480 км.

Серійне виробництво почнеться не раніше 2023 року, і до цього часу машина зазнає чимало змін. Концепція дизайну, швидше за все збережеться, а ось від несиметричних дверей і лаунж-зони доведеться відмовитися. Також з'являться кермо і педалі, хоча система автономного водіння так чи інакше буде реалізована.

Kia EV9

Разом з Hyindai свій електричний кросовер показала Kia (обидві компанії входять в один концерн). Як ми розповідали раніше, електромобіль Kia EV9 реалізує, як і його побратим Hyundai Seven, концепцію повнорозмірного кросовера на електротязі і є передвісником серійної моделі, якій уготована роль електричного флагмана бренду.

У довжину концепт досягає 4930 мм, в ширину - 2055 мм, у висоту - 1790 мм.Колісна база - 3100 мм, а колеса мають діаметр 22 дюйма.

В основі теж лежить модульна платформа E-GMP, але дизайн і концепція салону у K9 свої. Зовні машина пашить брутальністю і виділяється ламаними гранями кузова. Дверей тут звична кількість - чотири, але відкриваються вони за тим же принципом - розкриваючись назустріч одна одній, утворюючи широченний отвір без центральної будівництва.

З особливостей дизайну слід відзначити замасковані фари головного світла і сонячну батарею в задній частині капота - вона призначена для живлення кліматичної установки та мультимедіа. У салоні - три ряди сидінь, які можна трансформувати в різних варіаціях: наприклад крісла другого ряду можна перетворити в обідній стіл.

Як і Hyundai Seven, тягова батарея має 800-вольтову архітектуру і підтримує зарядку на станціях постійного струму потужністю до 350 кВт. Орієнтовний час зарядки від 10% до 80% - 20 хвилин, а прогнозований запас ходу - понад 480 км.

Mullen Five

Американська марка Mullen поки що практично невідома в автомобільній індустрії, але на автосалоні в Лос-Анджелесі було оголошено, що електричний кросовер Five піде в серію у 2023 році.

Середньорозмірний кросовер (габарити компанія не оприлюднила) має батарею ємністю 95 кВт*год і заявлену дальність ходу 523 км. Розгін до першої "сотні" - всього за 3,2 секунди, а зарядити батарею від 10 до 80% можна за 21 хвилину. У майбутньому обіцяна більш швидка версія RS з динамікою 1,9 секунди до 100 км/год.

Mullen Five розроблений і виготовлений в США, але яка платформа лежить в основі, поки невідомо. Також не оголошена потужність силової установки, відомо лише, що електромоторів два - по одному на кожну вісь.

Компанія має намір почати випуск "п'ятірки" в кінці 2023 року на власному заводі в США. Поставки клієнтам плануються в першій половині 2024-го. Замовлення на машину можна оформити вже зараз, внісши депозит у розмірі 100 доларів. Ціни починаються з 55 тисяч доларів, а найдорожча версія обійдеться в 75 тисяч.

EdisonFuture EF1-T

У жовтні стартап SPI Energy анонсував електричний пікап EdisonFuture EF1-T, але тоді були показані лише комп'ютерні рендери. А на автосалоні в Лос-Анджелесі була продемонстрована "жива" машина в металі та пластику. Заявлено, що пікап буде випускатися серійно, але навіть приблизна дата початку випуску не називається.

Концептуальний пікап примітний наявністю великої панелі з сонячними батареями, яка може розкладатися для збільшення площі. Дворядна кабіна вміщує шість осіб, а в салоні привертають увагу інформаційно-розважальна система з 17,5-дюймовим дисплеєм. Замість зовнішніх дзеркал заднього виду - відеокамери, які транслюють зображення на монітори.

На технічні подробиці компанія виявилася скупа. Поки що оголошено, що EdisonFuture EF1-T буде доступний у трьох конфігураціях. Початкова версія матиме один електродвигун, який забезпечить розгін до "сотні" менш ніж за 6,5 секунди. Запас ходу у такого пікапа становить 483 км.

Просунута комплектація з двома моторами має динаміку 4,5 секунди до 100 км/год, а топовий варіант з трьома електродвигунами здатний на розгін до "сотні" за 3,9 секунди. Запас ходу - 612 км і 724 км відповідно.

Alpha Saga

Каліфорнійський стартап Alpha Motor показав на виставці свою чергову розробку - електричний седан під назвою Saga. Електромобіль виділяється стильним дизайном в ретростилі та заявлений до виробництва в кінці 2023 року.

Довжина Alpha Saga становить 4700 мм, ширина - 1910 мм, Висота - 1440 мм. Передбачені дві версії: задньопривідна з одним електромотором і повнопривідна з двома моторами. Ні для одного з варіантів силової установки потужність не оголошена, але обіцяна динаміка з розгоном до "сотні" за 6 секунд і максималка 200 км/год.

Седан отримає батарею ємністю 85 кВт*год, що обіцяє запас ходу на одній зарядці понад 480 км. Як і у багатьох електромобілів, у Саги два багажника - сумарним об'ємом 566 літрів.

Орієнтовні ціни вже відомі: в залежності від версії Alpha Saga буде коштувати 40-50 тисяч доларів. Попереднє замовлення можна оформити вже зараз на сайті компанії.