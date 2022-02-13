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Бескапотный КрАЗ, светофоры для велосипедистов и отзыв 580 тысяч Tesla. Главное из мира авто

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Воскресенье 13 февраля 2022 15:24
Бескапотный КрАЗ, светофоры для велосипедистов и отзыв 580 тысяч Tesla. Главное из мира авто Новый бескапотный КрАЗ и светофоры для велосипедистов (Фото: коллаж РБК-Украина Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Завод КрАЗ начал разработку нового семейства развозных грузовиков средней грузоподъемности., а Tesla отзывает почти 580 тысяч машин. Кроме того, в Украине вскоре появятся отдельные светофоры для велосипедистов, а для владельцев элитных авто хотят существенно увеличить штрафы за нарушения ПДД

О главных автомобильных новостях читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

КрАЗ готовит новый развозной грузовик

Бескапотный КрАЗ, светофоры для велосипедистов и отзыв 580 тысяч Tesla. Главное из мира авто

Кременчугский автозавод разрабатывает новое семейство бескапотных грузовиков. Эти двухосные машины будут иметь грузоподъемность до 5 тонн, также будет предусмотрена полноприводная версия с прицелом для использования для военных нужд.

Первый прототип машины нового семейства должен появиться летом этого года. По конструкции и компоновке новый развозной КрАЗ, вероятно, будет иметь много общего с экспериментальным грузовиком КрАЗ-5401Н2 (на фото выше), представленным в 2016 году.

Как отмечают на заводе, для разработки и последующего выпуска нового семейства грузовиков уже начата закупка нового современного оборудования.

Компания Tesla отзывает почти 580 тысяч машин

Бескапотный КрАЗ, светофоры для велосипедистов и отзыв 580 тысяч Tesla. Главное из мира авто

Tesla будет вынуждена провести отзывную кампанию для почти 580 тысяч своих электромобилей, проданных с США. Отзыв и устранение проблемы придется сделать по настоянию Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Причина отзыва - функция "Boombox", которая может проигрывать звуки и мелодии через внешний динамик системы PWS (предупреждение пешеходов). Как отмечают в NHTSA, некоторые из этих звуков могут ввести пешеходов в заблуждение. Для устранения проблемы и отключения функции программное обеспечение будет обновлено "по воздуху".

Отзыв коснется электромобили Tesla Mode 3 (2017-2022 годов выпуска), а также Model X, Model Y и Model S, которые выпущены с 2020 года. Отметим, это четвертый массовый отзыв автомобилей Tesla с начала 2022 года.

В Украине появятся светофоры для велосипедистов

Бескапотный КрАЗ, светофоры для велосипедистов и отзыв 580 тысяч Tesla. Главное из мира авто

На дорогах Украины уже в ближайшее время начнут массово устанавливать светофоры для велосипедистов. Они появились в новой редакции отраслевого стандарта. Прежде всего светофоры для велосипедистов появятся на оживленных перекрестках, которые пересекают велодорожки

Сейчас действует норма, что если велодорожка примыкает к пешеходному переходу, отдельный светофор для велосипедов не нужен. Велосипедистам нужно спешиться и перевести велосипед через дорогу вместе с пешеходами.

В новой версии стандарта указано, что на отдельном светофоре для велосипедистов зеленый сигнал будет включаться на несколько секунд раньше, чем для машин, двигающихся в том же направлении.

Увеличение штрафы для владельцев элитных авто

Бескапотный КрАЗ, светофоры для велосипедистов и отзыв 580 тысяч Tesla. Главное из мира авто

В Украине для владельцев элитных автомобилей хотят в 10 раз увеличить штрафы за нарушения ПДД. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.

Увеличение штрафов предполагается для тех же автомобилей, которые подпадают под так называемый налог на роскошь. В соответствии с Налоговым кодексом, в эту категорию попадают автомобили, которые новыми стоят более 375 минимальных зарплат - это 2 437 500 грн или, в пересчете, около 85 тыс. долларов.

Сейчас штраф за превышение скорости на 20-50 км/ч составляет 340 грн, а, например, езда без "прав" обойдется в 3400 грн. Если законопроект будет принят, владельцы дорогих авто будут платить за эти нарушения 3400 и 34 тыс. гривен соответственно. Проект закона предполагает, что новые возросшие штрафы могут вступить в действие с 1 января 2023 года.

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