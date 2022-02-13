Бескапотный КрАЗ, светофоры для велосипедистов и отзыв 580 тысяч Tesla. Главное из мира авто

Завод КрАЗ начал разработку нового семейства развозных грузовиков средней грузоподъемности., а Tesla отзывает почти 580 тысяч машин. Кроме того, в Украине вскоре появятся отдельные светофоры для велосипедистов, а для владельцев элитных авто хотят существенно увеличить штрафы за нарушения ПДД

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КрАЗ готовит новый развозной грузовик

Кременчугский автозавод разрабатывает новое семейство бескапотных грузовиков. Эти двухосные машины будут иметь грузоподъемность до 5 тонн, также будет предусмотрена полноприводная версия с прицелом для использования для военных нужд.

Первый прототип машины нового семейства должен появиться летом этого года. По конструкции и компоновке новый развозной КрАЗ, вероятно, будет иметь много общего с экспериментальным грузовиком КрАЗ-5401Н2 (на фото выше), представленным в 2016 году.

Как отмечают на заводе, для разработки и последующего выпуска нового семейства грузовиков уже начата закупка нового современного оборудования.

Компания Tesla отзывает почти 580 тысяч машин

Tesla будет вынуждена провести отзывную кампанию для почти 580 тысяч своих электромобилей, проданных с США. Отзыв и устранение проблемы придется сделать по настоянию Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Причина отзыва - функция "Boombox", которая может проигрывать звуки и мелодии через внешний динамик системы PWS (предупреждение пешеходов). Как отмечают в NHTSA, некоторые из этих звуков могут ввести пешеходов в заблуждение. Для устранения проблемы и отключения функции программное обеспечение будет обновлено "по воздуху".

Отзыв коснется электромобили Tesla Mode 3 (2017-2022 годов выпуска), а также Model X, Model Y и Model S, которые выпущены с 2020 года. Отметим, это четвертый массовый отзыв автомобилей Tesla с начала 2022 года.

В Украине появятся светофоры для велосипедистов

На дорогах Украины уже в ближайшее время начнут массово устанавливать светофоры для велосипедистов. Они появились в новой редакции отраслевого стандарта. Прежде всего светофоры для велосипедистов появятся на оживленных перекрестках, которые пересекают велодорожки

Сейчас действует норма, что если велодорожка примыкает к пешеходному переходу, отдельный светофор для велосипедов не нужен. Велосипедистам нужно спешиться и перевести велосипед через дорогу вместе с пешеходами.

В новой версии стандарта указано, что на отдельном светофоре для велосипедистов зеленый сигнал будет включаться на несколько секунд раньше, чем для машин, двигающихся в том же направлении.

Увеличение штрафы для владельцев элитных авто

В Украине для владельцев элитных автомобилей хотят в 10 раз увеличить штрафы за нарушения ПДД. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.

Увеличение штрафов предполагается для тех же автомобилей, которые подпадают под так называемый налог на роскошь. В соответствии с Налоговым кодексом, в эту категорию попадают автомобили, которые новыми стоят более 375 минимальных зарплат - это 2 437 500 грн или, в пересчете, около 85 тыс. долларов.

Сейчас штраф за превышение скорости на 20-50 км/ч составляет 340 грн, а, например, езда без "прав" обойдется в 3400 грн. Если законопроект будет принят, владельцы дорогих авто будут платить за эти нарушения 3400 и 34 тыс. гривен соответственно. Проект закона предполагает, что новые возросшие штрафы могут вступить в действие с 1 января 2023 года.